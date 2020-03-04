2020-03-04T14:19:13+03:00
Общество

Путешествие на диване: 7 марта на телеканале ТНТ состоится премьера фильма “Золотое кольцо”

Зрители побывают во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле-Залесном и Ярославской области [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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Чем вы руководствуетесь, выбирая место для отпуска? Что для вас важнее: компания или наличие океана в шаговой доступности? Сможете ли вы променять самолет на автомобиль? А заграницу на церкви, храмы, деревянные домики родной России? Не спешите с ответом. Посмотрите для начала новый проект телеканала ТНТ “Золотое кольцо”.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Это фильм о друзьях, которые отправляются в путешествие по России. Сначала эта идея кажется им глупой, потому что есть еще на свете Европа и Бали. Однако герои понимают, что куда бы они не поехали, они возьмут с собой себя и свои проблемы, коих немало. Например, Кристина (Аглая Тарасова) и Гарик (Кирилл Каганович) недавно расстались, но до сих пор любят друг друга. Сеня (Семен Штейнбург) и Юля (Ольга Дибцева) - родители двоих детей - мечтают реанимировать свои многолетние отношения и вновь почувствовать страсть. Валера (Владимир Яглыч) и Диана (Вера Строкова) мечтают завести ребенка, но у них не получается сделать это. Все герои верят, что путешествие по родине сможет им помочь. Ведь дорожная ромнатика и чудотворные места страны способны на многое.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Зрители вместе с отпускниками побывают во Владимире, в суздальском музее самовара, в лесах Ростова, в мужском монастыре, на Плещеевом озере и фестивале воздушных шаров в Переславле-Залесском. По пути они насладятся видами на поля, леса, небольшие города и деревни. Все такое привычное, но от этого не менее завораживающее.

“Золотое кольцо” - комедия, которая заставит смеяться добрым смехом. В ней нет излишней пошлости и глупых шуток. В ней - свет, любовь, искренность. Ненавязчиво фильм учит доверию к партнеру, умению слушать и - главное - слышать близких, терпению и вере в любимых. Эта картина не для больших экранов кинотеатра, но для уютных домашних вечеров.

Отправляйтесь в путешествие по разнообразным местам бескрайней России 7 марта в 20.00 на телеканале ТНТ.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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