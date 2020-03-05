100-летние образования автономии Чувашии: план мероприятий в Чебоксарах

В Доме правительства Чувашии во время совещания чиновники обсудили празднование 100-летия образования автономии республики. Так, в частности, была представлена концепция гуляний и план развлекательных мероприятий.

Было объявлено, что главной идеей праздника станет богатая история региона, его самобытный народ, а также гордость за республику и знаменитых земляков. Слоганом же станет слово «Вместе»

В ЧЕБОКСАРАХ

В Чебоксарах старт празднованиям будет дан 10 марта. В этот день в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» пройдет парад районов и городов региона. После пройдут XXIV Международный балетный фестиваль, молодежный форум «Молгород», а также Чебоксарский международный кинофестиваль, в рамках которого в этнокомлексе «Амазония» будут показывать фильмы под открытым небом.

Июнь начнется с показа мюзикла «Нарспи» в сквере Иванова. Также на берегу Волги в рамках фестиваля «Берег классики» состоятся выступления инструментальных и хоровых коллективов. В эти же дни в Чувашском национальном музее будет проходить фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков».

А 23 июня на Красной площади совместно с федеральным телеканалом для школьников будет организован выпускной бал.

24 июня в чебоксарской «Амазонии» проведут всечувашский праздник «Акатуй». Традиционно в этот же день пройдут фестиваль «Таван Атал», гастрономический фестиваль «Гостеприимная Чувашия» и фестиваль народного творчества «Родники России».

Кроме того, в городе впервые состоится фестиваль гармонистов «Битва на Волге». На него съедутся более ста музыкантов из разных регионов страны. Но вишенкой на торте станет выступление пилотажной группы «Стрижи».

Завершится юбилейная программа на Красной площади. Там жителей Чувашии ждет театрализованное представление, выступление российских звезд, световое шоу и гала-концерт фестиваля фейерверков.

- Окончательная точка еще не поставлена. Готовы дополнить сценарий новыми идеями, - отметила председатель Кабмина Чувашии Алла Салаева.

В МОСКВЕ

В рамках 100-летия образования автономного региона в Москве пройдут Дни культуры Чувашии. В июне в саду «Эрмитаж» отпразднуют «Акатуй», а в театре «Новая опера» состоится концерт мастеров искусств республики.

Сейчас готовится к выпуску книга об истории и народных традициях Чувашии. Праздничное издание вместе с сувенирной статуэткой Матери-Покровительницы будут использоваться в качестве памятных подарков.

Напомним, что к празднованию 100-летия образования автономной республики Чувашии также будут выпущены юбилейные медали. Их получат ветераны Войны, почетные граждане республики, лучшие в своих профессиях, а также победители различных конкурсов и фестивалей.