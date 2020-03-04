2020-03-04T18:47:07+03:00
Происшествия

В казанскую элитную гимназию №19, директорат которой отдохнул в ОАЭ, заявились следователи

По факту заграничной поездки возбудили уголовные дела по статьям «Растрата» и «Превышение должностных полномочий»
Ирина ЛЕСКОВА
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Сотрудники следственного комитета изъяли ряд документов.Сотрудники следственного комитета изъяли ряд документов.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Доследственная проверка обернулась для элитной казанской гимназии №19 двумя уголовными делами, возбужденных по статьям Татарстана возбудил два уголовных дела – «Растрата» и «Превышение должностных полномочий». Пока – в отношении неизвестных лиц.

В гимназии уже побывали следователи, которые изъяли нужные для разбирательства документы. Как сообщили собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, речь идет о подозрениях в растрате из внебюджетного фонда гимназии почти на 530 тысяч рублей. Оказалось, ездили на международный форум и задержались на несколько дней в четырехзвездочном отеле. Вот якобы и не уложились в смету.

Напомним, руководство казанской гимназии №19 «прославилось» своей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) еще в декабре прошлого года.

Тогда на очередном заседании антикоррупционной комиссии Татарстана во время доклада прокурора республики Илдуса Нафикова над элитной гимназией грянули гром и молния. Руководство учреждения с трибуны обличили в растрате внебюджетных средств – собранных с родителей денег, на которые директорат скатался в ОАЭ.

На защиту руководства гимназии попытался встать мэр Казани Ильсур Метшин, чьи дети учились в данному учреждении. В частности, градоначальник пояснил, что директор и четверо его сопровождающих поехали на общеобразовательный форум, и эта поездка была согласована. А после официальной части руководство остались на несколько дней в Дубаи отдохнуть. Но мэра Казани одернул президент Татарстана Рустам Минниханов: «На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, то они должны отдыхать за свой счет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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