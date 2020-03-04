«Музыка нас связала»: песенный флешмоб от «БИМ-радио»
«БИМ-радио» поздравило казанцев с наступившей весной и грядущим 8 марта
Десяток певцов акапельно исполнили известный хит «Музыка нас связала» и подняли настроение пассажирам казанского метро. Казанцы расплывались в улыбке и подпевали слова популярной песни. В финале акции, диджеи «БИМ-радио» подарили букеты цветов пассажиркам вагона.
Очевидцы события поделились своими эмоциями:
«Это было прикольно. Даже самые хмурые, начали улыбаться..»
«Это я удачно попал, ребята молодцы, подняли настроение..»
«Действительно здорово, спасибо, так приятно получить неожиданно цветы..»
«Музыка нас связала»: песенный флешмоб от «БИМ-радио».