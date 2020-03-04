2020-03-04T13:33:10+03:00
Общество

«Музыка нас связала»: песенный флешмоб от «БИМ-радио»

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«БИМ-радио» поздравило казанцев с наступившей весной и грядущим 8 марта

Десяток певцов акапельно исполнили известный хит «Музыка нас связала» и подняли настроение пассажирам казанского метро. Казанцы расплывались в улыбке и подпевали слова популярной песни. В финале акции, диджеи «БИМ-радио» подарили букеты цветов пассажиркам вагона.

Очевидцы события поделились своими эмоциями:

«Это было прикольно. Даже самые хмурые, начали улыбаться..»

«Это я удачно попал, ребята молодцы, подняли настроение..»

«Действительно здорово, спасибо, так приятно получить неожиданно цветы..»

«Музыка нас связала»: песенный флешмоб от «БИМ-радио».

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