Экологи объяснили почему в Татарстане рыбаки на Волге ловят сетями «нефть»

В конце февраля в соцсетях появилось видео, которое на Волге около Тетюш засняли рыбаки. Они такого улова за все время своей работы не припомнят. На кадрах видно, как в сети вместе с рыбой попала какая-то вязкая жижа. Авторы видео сравнили ее с нефтепродуктами – смазкой или литолом.

Эту запись увидели и экологи Татарстана. Они довольно скоро выехали на предполагаемое место и взяли пробы воды из Волги около Тетюш, а также из Камы около села Саконы Алексеевского района. Чтобы выяснить, почему татарстанские рыбаки поймали в свои сети «нефть», пробы были отправлена в лабораторию на анализы. Их результат несколько удивил.

- Нефтепродуктов в водном объекте не обнаружено. Лабораторные исследования показали, что обнаруженное вещество является водорослью Melosira varians, которая встречается в большом количестве в пресноводных водоемах и является компонентом любой естественной водной экосистемы, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

Социалисты ведомства отметили, что из-за аномально теплой зимы в регионе начался ранний рост и развитие водорослей. В том числе, свою роль сыграл и тонкий слой подтаявшего льда. Он пропускал солнечный свет в воду – отсюда и рост растительности в ней. Сказалось и большое количество органических веществ, поступающих в реки. Все это привело к бурному росту водорослей, которые превратились в скопление больших биомасс, напомнившую рыбакам некое загрязнение.