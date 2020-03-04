БЕТАР: БИЗНЕС-ИДЕЯ ИЗ БУДУЩЕГО

С чистопольским брендом «БЕТАР» многие из нас знакомы не понаслышке: возможно, счетчики именно этого производителя ежедневно отмеряют в вашем доме единицы света, газа и воды. Приборы учета «БЕТАР» ценятся за их точность и надежность. И неудивительно - компания работает над техническим усовершенствованием своих основных продуктов еще с 90-х годов.

А вот что действительно удивляет, так это то, что производить счетчики чистопольцы начали в то время, когда о бережном потреблении и учете ресурсов (воды, света и газа) на бытовом уровне не было и речи! Ведь закон «Об энергосбережении», согласно которому каждый хозяин обязан устанавливать в квартире приборы учета, был принят только в 2009 году. Выходит, что руководители фирмы больше чем за 10 лет заранее понимали, на какой важный и перспективный рынок выходят.

Правда, это понимание вряд ли сильно облегчило бизнесменам налаживание процессов, когда в 1997 году 1 апреля фирма начала свою производственную деятельность. Представьте лихие 90-е. Заводы и фабрики закрываются или чуть держатся на плаву. Выгодно перепродавать, а не производить. В таких условиях открывать производство, да к тому же на рынке, который еще не сформировался, - задача не для слабых. Нужна колоссальная вера в себя, мощная энергия, знания и гибкость.

Всем этим обладали руководители будущего предприятия. Взяв в аренду помещения и оборудование, подобрав кадры, компания за несколько месяцев организует весь цикл операций: от конструкторской проработки изделия до продажи покупателю. И становится первым в Татарстане предприятием, которое освоило выпуск приборов учета воды в системах коммунального и индивидуального водопотребления.

Поначалу выпускается всего один прибор учета - водосчетчик. Но какой! Сотрудничая с научно-производственными объединениями и институтами Казани, Москвы и Минска, «БЕТАР» создает принципиально новый счетчик воды, компактный и надежный - достойный конкурент импортным аналогам.

Мало произвести качественный товар, нужно еще довести его до потребителя. Параллельно с конструкторскими разработками идет налаживание каналов сбыта. Компания принимает активное участие в выставках, где устанавливает новые контакты. И так расширяет рынок сбыта на многие регионы России и страны СНГ. Создаются совместные предприятия в Омске, Казахстане и Белоруссии. Уже к концу 1997 года компания «БЕТАР» обретает репутацию надежного делового партнера, четко выполняющего свои обязательства и внимательного к потребностям клиентов.

Дальше больше. 1999 год - нулевые. Время утверждения на рынке. Компания направляет свое внимание на эффективность производства и сокращение расходов за счет новых технологических решений, закупки сырья по более выгодной цене, но одновременно лучшего качества, понимая - чем выше качество сырья, тем качественнее продукт, а значит, востребован на рынке. В это же время фирма расширяет линейку продуктов, организуя производство счетчиков холодной, горячей воды и счетчиков газа. Получены патентные свидетельства на товарный знак, защищающий водосчетчики от подделки. Создается собственная метрологическая служба. Она оснащена высокоточным оборудованием, которое служит эталоном при поверке продукции. В 2003 году компания «БЕТАР» аккредитуется на право поверки счетчиков воды и газа.

…Сегодня. Пройден длинный сложный путь. Компания выросла. В ней работает более 500 человек против 98 сотрудников в 1998 году. В том числе собственные научно-инженерские кадры. Производственные площади увеличились с 2000 до более 25 000 квадратных метров. К основным направлениям деятельности - проектированию и производству приборов учета энергосерсурсов и поверочного оборудования - добавились новые, на перспективу. Это проектирование и производство режущего инструмента, штампов, пресс-форм, роботов-манипуляторов, трансферного оборудования и др.

В родной же нише - сфере учета энергоресурсов - ООО ПКФ «БЕТАР» снова претендует на звание первопроходца. Компания уже несколько лет успешно реализует проекты по внедрению автоматизированной системы комплексного учета АСКУПЭ «САКЛАУ» для ЖКХ. Это система, которая позволяет собирать данные со всех подключенных к ней счетчиков - что квартирных, что общедомовых - дистанционно, своевременно и без участия пользователей. «БЕТАР» - единственное в России предприятие, соединившее выпуск приборов всех типов энергоресурсов с системой диспетчеризации.

Число полученных за историю существования компании наград приближается к сотне. А основная продукция фирмы - счетчики воды и газа более 50 раз становились лауреатами и дипломантами престижных российских и зарубежных конкурсов, таких как «100 лучших товаров России», «Российская марка», «Евразия-2011», и других.