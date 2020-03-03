2020-03-03T18:34:10+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом под контролем, но в аптеках Чувашии остался лишь месячный запас медицинских масок

Производители попросту не успевают так быстро выпускать средства индивидуальной защиты
Алина ГАБДУЛИНА
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Средства индивидуальной защиты пользуются большим спросом у жителей Чувашии.Средства индивидуальной защиты пользуются большим спросом у жителей Чувашии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чувашии начал снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю февраля в регионе заболели 6,5 тысяч человек, что на 20,8% меньше, чем неделей раньше.

Вместе с тем, в аптеках республики остался месячный запас медицинских масок. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Чувашии находится под контролем, местные жители маски скупают очень быстро.

- Наши медицинские организации ими (масками – Ред.) обеспечены полностью, но вот в розничной части у нас проблемы. Если до начала эпидсезона и распространения информации о коронавирусной инфекции у нас был трехмесячный запас, то на сегодняшний день запас масок остался месячный. Это связано с тем, что даже у производителей этих масок нет. Они не успевают их выпускать, потребность очень высокая и, соответственно, не дают предложения при проведении конкурсных процедур по закупке данного вида продукции, - заявил и.о министра здравоохранения Чувашии Владимир Степанов во время еженедельного республиканского совещания.

Отметим, что в регионе уже закончился двухнедельный карантин по коронавирусу для 11 рабочих из Китая. Все они оказались здоровы. Сейчас же под наблюдением медиков находятся 3 жителя Чувашии, которые недавно вернулись из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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