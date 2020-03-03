Казанский школьник сообщил по телефону «112», что готов расправиться с одноклассниками

В столице Татарстана сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) России вычислили ученика местного лицея, который готовил нападение на своих одноклассников.

Мальчик уже изолирован - сейчас он находится на домашнем обучении. Сообщается, что он сам позвонил на телефон «112» и сообщил о готовящейся расправе. Школьник хотел отомстить своим одноклассникам за свои неудачи - мальчик не успевал по иностранному языку, в классе не пользовался авторитетом.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский сообщил ТАСС, что подросток даже успел подготовить видеоролик о якобы уже совершенном нападении. В ролике он использовал изображение ножей.