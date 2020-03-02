Современный Чацкий? : телеканал ТНТ представил сериал “Патриот” о спецназовце Сане, который пытается перевоспитать общество

А что, если бы Александр Чацкий жил в современном мире, отслужил в спецназе, метил в ФСБ, имел брата-алкоголика и работал охранником? А “фамусовское общество”, к которому парень вернулся спустя несколько лет отсутствия, погрязло в алкоголе, разврате, неуважении к власти и коррупции? И даже Софья - безответная любовь Чацкого - участвовала бы в проекта “Дом-2”, мечтая покорить Москву, но была отвергнута столицей? Забавная получается картина, не правда ли? Совсем скоро ее можно будет увидеть собственными глазами! Ведь это не страшный сон Грибоедова, а сериал “Патриот”. Он стартует на телеканале ТНТ уже 10 марта в 20.00.

На минувшей неделе в Москве состоялся закрытый предпоказ “Патриота”. “Комсомолка” не только посмотрела две первых серии, но и пообщалась с исполнителем главной роли, молодым актером Антоном Жижиным. Сейчас мы готовы рассказать, почему же казалось бы очередной юмористический сериал такой особенный и точно стоит внимания зрителей.

Фото: ТНТ

Начнем с того, что “Патриот” - картина о том, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной небольшой городок. Малая родина ужасает парня - все вокруг пьют, врут, воруют, дерутся, фотографируются голыми в зеркале. Вот только главный герой решает не бежать, а взять все в свои руки - перевоспитать местных жителей, среди которых его родной брат Валера, любовь всей жизни Лена, “минутная слабость” Катя, знакомые полицейские Журавлик и Айваз , экс-наркоман Гера и мошенник Стас. Никого не пожалеет Саня на пути к реанимации в душах людей патриотизма и здорового образа жизни.

Исполнитель главной роли Антон Жижин попал на съемочную площадку прямо из армии. Парень служил в ансамбле песни и пляски в родном Екатеринбурге. Еще школьником он отправил свое видео создателям “Реальных пацанов”. Тогда еще подростком он мечтал сняться в сериале, но не смог. И вот спустя семь лет с ним, уже получившим актерское образование и опыт работы в театре, связались продюсеры “Патриота”. Антон записал самопробы прямо в казарме. Так парень оказался в проекте.

- Коли уж меня выбрали на эту роль, значит, я как-то пересекался со своим героем: характером и внешностью. Мне особо ничего играть не нужно было. Это был я - Антон Жижин - в предлагаемых обстоятельствах. Мы похожи с ним. Оба без вредных привычек, с ярко выраженным чувством справедливости, - отметил сходства между собой и Кучиным актер.

Фото: ТНТ

Единственное, что сильно отличало Антона от его героя - мышечная масса. Актер два месяца ежедневно занимался в спортивном зале, чтобы подкачаться. Уже после были несколько лет съемок - создатели сериала гнались за качеством, а не за скоростью.

- Мы (съемочная команда - Ред.) очень быстро нашли общий язык, влились в эту огромную кашу. Мы были на одной волне, что стало для меня чем-то удивительным. Не знаю, как у меня без опыта работы в кино удалось органично находиться в этой тусовке. Самый важный совет, который мне дали более опытные коллеги в это время - учить текст, - посмеялся Жижин.

“Патриот” еще не стартовал на телеэкранах страны, а Антон уже столкнулся с хейтом.

- У нас в России очень неоднозначное отношение к слову “Патриотизм”. Также очень разные взгляды на происходящее вокруг: противоречивые, оппозиционные. Но без этого никак, такие люди тоже имеют право на свое мнение. Я к хейту сейчас нормально отношусь и постараюсь впредь на это сильно не тратить свою энергию, - признался “Комсомолке” актер.

“Патриот” - картина о людях, которые и сами не рады происходящему в жизни, но не принимают тот факт, что все инструменты для ее налаживания в их руках. Это очень смешной сериал о важном – о том, как мы сами рушим мир и ищем после виноватых. Расслабляя зрителей, создали “Патриота” пытаются донести до них простую истину - порой трудная работа над собой обязательно приведет каждого к нужному результату. Главное - выйти из зоны комфорта. А сделать это поможет Кучин.

Ждет ли Саню поражение в борьбе с обществом, “Комсомолка” пока не знает. Поэтому вместе с другими телезрителями будет следить за приключениями парня с 10 марта на телеканале ТНТ в 20.00.