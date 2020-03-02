Эвакуированные в Казань с «коронавирусного» лайнера россияне чувствуют себя нормально

По данным на понедельник, 2 марта, состояние восьмерых россиян, которые находятся на карантине в Казани, остается стабильным. Пассажиры «коронавирусного» лайнера Diamond Princess чувствуют себя хорошо. У них не повышалась температура, и не было зафиксировано других катаральных проявлений. За пациентами ведется ежедневный лабораторный контроль.

- Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя нормально, - сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Известно, что среди эвакуированных в Казань есть трое зараженных коронавирусом. Их жизням ничего не угрожает – болезнь протекает в легкой форме.

Вместе с пассажирами лайнера на карантине в инфекционной больнице находятся и лечащие их врачи. Изоляция от внешнего мира полная – даже общение с главврачом у них проходит по мобильной или видеосвязи.

Всем восьмерым эвакуированным для связи с родственниками и близкими уже выдали планшеты, которые подключили к интернету.

Отметим, что за последние сутки число зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 89,1 тысяч человек. При этом, с начала эпидемии скончалось более 3 тысяч человек.