2020-03-02T11:52:14+03:00
Спорт

Жена экс-футболиста "Рубина" больше месяца не может увидеться с мужем из-за коронавируса

Сальваторе Боккетти сейчас выступает в Италии, его супруга Екатерина временно отправилась в Россию и пока не может вернуться на Апеннины
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Личная страница героя публикации в Инстанграм.Фото: Личная страница героя публикации в Инстанграм.
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Эпидемия коронавируса охватила Италию. Число подтвержденных диагнозов превысило 650, более 10 человек умерли. Из-за вспышки коронавируса в Италии закрываются различные заведения, отменяются массовые мероприятия. Чемпионат страны по футболу пока решено не прерывать, но некоторые игры перенесены, а остальные проводятся без зрителей.

Из-за ситуации с коронавирусом бывший игрок "Рубина" Сальваторе Боккетти вот уже больше месяца не может увидеться с женой. Об этом сообщила сама супруга футболиста Екатерина Мальцева. Она отметила, что вместе с детьми отправилась погостить в Россию, а теперь боится возвращаться на Апенинны.

- В Италии коронавирус, футбольные игры отменили и перенесли. Не хочу везти детей обратно , водить в школу, где всегда кто-то болеет, потом старшие заражают младшего и так по кругу. Конечно нет гарантий, что этого не случится в России. Скажите те, кто путешествует, что там происходит сейчас? Когда мы летели месяц назад, все было спокойно и без масок. Момент нашей встречи затягивается до неопределённого дня, - написала девушка в своем Инстаграме.

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В Италии коронавирус, футбольные игры отменили и перенесли.
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Чуть позже она уточнила. что в Россию полетела на две недели, но вернуться обратно в Италию проблематично.

- Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному — всегда быть на позитиве, даже когда в стране эпидемия коронавируса. Я уехала на две недели домой, и, как итог, начался уже второй месяц вдали от мужа. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится - написала Мальцева в stories в Инстаграме.

Напомним, что Сальваторе Боккетти перешел в "Рубин" летом 2010 года. На его счету 52 матча в футболке казанского клуба и 9 забитых голов. Зимой 2013 года он перешел в московский "Спартак", в составе которого стал Чемпионом России. Летом прошлого года Боккетти вернулся в Италию, подписав контракт с "Вероной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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