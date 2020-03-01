«Насладился видами»: на первую игру в году «Рубин» повезли не на тот стадион

1 марта «Рубин», как и его новый главный тренер Леонид Слуцкий, проводит первую официальную игру в этом году. Казанцы играют в Нижнем Новогороде с «Тамбовом».

Однако случился казус, и водитель автобуса привез казанскую команду на старый стадион вместо нового. В итоге игроки и тренеры добрались до нужной арены только за 55 минут до начала встречи. Леонид Слуцкий иронично прокомментировал ситуацию в эфире канала «Матч Премьер».

– Хороший город. Много старых и новых зданий. Увидели новые микрорайоны. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо, насладился видами. Такого ещё не было, чтобы 50 минут нас возили по городу, – сказал специалист.

В своем аккаунте в соцсети клуб также отреагировал на произошедшее, написав: «После незапланированной 50-минутной «экскурсии» команда прибыла на стадион».