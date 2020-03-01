2020-03-01T14:53:58+03:00
Спорт

«Насладился видами»: на первую игру в году «Рубин» повезли не на тот стадион

Первая официальная игра с казанцами экс-тренера сборной России началась необычно [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин»Фото: пресс-служба ФК «Рубин»
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1 марта «Рубин», как и его новый главный тренер Леонид Слуцкий, проводит первую официальную игру в этом году. Казанцы играют в Нижнем Новогороде с «Тамбовом».

Однако случился казус, и водитель автобуса привез казанскую команду на старый стадион вместо нового. В итоге игроки и тренеры добрались до нужной арены только за 55 минут до начала встречи. Леонид Слуцкий иронично прокомментировал ситуацию в эфире канала «Матч Премьер».

– Хороший город. Много старых и новых зданий. Увидели новые микрорайоны. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо, насладился видами. Такого ещё не было, чтобы 50 минут нас возили по городу, – сказал специалист.

В своем аккаунте в соцсети клуб также отреагировал на произошедшее, написав: «После незапланированной 50-минутной «экскурсии» команда прибыла на стадион».

На первую игру в году с Тамбовом Рубин привезли не на тот стадион.Видео: twitter.com/fcrk

ИСТОЧНИК KP.RU

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