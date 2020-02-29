2020-02-29T11:07:22+03:00
Происшествия

В Ульяновской области перевернулся автобус с юными футболистами, пострадали 9 школьников и взрослый

По предварительным данным, водитель превысил скорость
Лика ИСАЕВА
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На месте работали медики и полицейскиеНа месте работали медики и полицейские
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Авария с участием автобуса, в салоне которого находилось 27 детей и трое сопровождавших их взрослых, произошла сегодня, 29 февраля в Кузоватском районе области на автодороге "Ульяновск - Барыш". В 7.30 автобус "Хайгер", по предварительным данным, вылетел с дороги и перевернулся. Госавтоинспекция Ульяновской области полагает, что водитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением на скользкой дороге и произошла авария.

Пассажиры выбирались через разбитое лобовое стекло Фото: предоставлено очевидцем

Пассажиры выбирались через разбитое лобовое стеклоФото: предоставлено очевидцем

С места происшествия в больницу увезли трех пострадавших. Всего медицинская помощь понадобилась девятерым детям и одному взрослому.

С места происшествия Фото: предоставлено очевидцем

С места происшествияФото: предоставлено очевидцем

Как сообщили собственные источники "Комсомольской правды", в автобусе находились юные футболисты клуба "Нефтяник". Они отправились на соревнования.

Пассажиры пострадали в аварии Фото: предоставлено очевидцем

Пассажиры пострадали в аварииФото: предоставлено очевидцем

Автобус упал на правую сторону, заблокировав двери. Выбираться им пришлось, разбив лобовое стекло.

В аварии пассажирского автобуса под Ульяновском пострадали девять юных футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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