С 28 февраля из-за коронавируса прекращены прямые авиарейсы между Тегераном и Казанью

С этой пятницы закрыто прямое авиасообщение между Тегераном и Казанью. Причина в том, что именно 28 февраля, согласно указу премьер-министра России Михаила Мишустина, приостановлен пропуск в страну граждан Ирана, а также оформление и выдача им виз. Все из-за фактов заболевания коронавирусом в этой исламской республике.

Речь идет почти о сотни инфицированных, в их число, по собственному признанию, попал даже замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

После всего этого иранская авиакомпания ATA Airlines заявила, что приостанавливает полеты между Тегераном и Казанью. Отметим, что пассажиров по данному направлению самолет Airbus A320 перевозил раз в неделю.

- Пассажирам, купившим билеты, для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, - рекомендуют сейчас в аэропорту Казани.

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