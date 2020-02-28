2020-02-28T14:57:10+03:00
Общество

С 28 февраля из-за коронавируса прекращены прямые авиарейсы между Тегераном и Казанью

До этого самолеты по данному направлению самолеты летали еженедельно
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Об этом заявила иранская авиакомпания.Об этом заявила иранская авиакомпания.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

С этой пятницы закрыто прямое авиасообщение между Тегераном и Казанью. Причина в том, что именно 28 февраля, согласно указу премьер-министра России Михаила Мишустина, приостановлен пропуск в страну граждан Ирана, а также оформление и выдача им виз. Все из-за фактов заболевания коронавирусом в этой исламской республике.

Речь идет почти о сотни инфицированных, в их число, по собственному признанию, попал даже замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

После всего этого иранская авиакомпания ATA Airlines заявила, что приостанавливает полеты между Тегераном и Казанью. Отметим, что пассажиров по данному направлению самолет Airbus A320 перевозил раз в неделю.

- Пассажирам, купившим билеты, для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, - рекомендуют сейчас в аэропорту Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани из-за карантина по короновирусу в инфекционной больнице в вынужденной изоляции оказались лечащие врачи

В боксах рядом с медиками продолжают находится восемь пассажиров лайнера Diamond Princess, которых привезли в Татарстан с подозрением на коронавирус. У троих из них наличие инфекции подтвердилось (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
В Ульяновске уволилась директор школы, в которой ученик пырнул ножом педагога
В Чувашии огласили приговор двум девушкам-подросткам, которые зарезали обидчика
Массовые перебои с водой в Казани: отключат на целые сутки
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Хоккеист «Ак Барса» вошел в символическую сборную молодых игроков по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Три автобусных маршрута в Казани на Масленицу будут работать по графику буднего дня
У школьного повара обнаружили туберкулез, всем ученикам и учителям назначено обследование
В Чувашии водитель хотел купить "блатной" номер "777" и лишился денег
От Юдино до Дербышек: в 2020 году в Казани обустроят шесть общественных пространств
В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" пьяный пешеход выскочил на дорогу перед легковушкой
В Татарстане голова пятилетнего мальчика застряла в туалетном горшке
В Казани спасатели освободили запертого в машине годовалого ребенка
В Чувашии на трассе М7 водитель погиб разговаривая по телефону за рулем
В Казани пройдет предпремьерный показ мистического фильма ужасов "Остров фантазий"
Заявки на конкурс проектов Open Innovations Startup Tour в Иннополисе принимаются до 1 марта
Google «научился» переводить татарский язык
Игнат, Радим, Атея и Виринея: самые редкие имена Казани для детей
В Татарстане ссора двух приятелей закончилась гибелью одного из них
Президент Татарстана дал старт постройке первого в России пассажирского судна на сжиженном газе
В Набережных Челнах мужчина упал с восьмого этажа и остался жив
В Татарстане экс-директора госучреждения заподозрили в растрате 55 миллионов рублей
В Казани до конца марта запретят проезд по улицам Бичурина и Лавреньтева
В Казани участок земли могут отдать под строительство многоэтажек
В Татарстане пенсионерка едва не погибла из-за сигареты
Главный тренер УНИКСа об игре с «Калевом»: Будет не просто
В Чувашии насильник убил брата и был приговорен за это на 12 лет колонии
Билайн в два раза увеличил зону покрытия сети 4G в Республике Татарстан