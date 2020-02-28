КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЛЮДМИЛЫ ВАХРУШЕВОЙ

В сутках заместителя начальника отдела информационных технологий акционерного общества «Транснефть - Прикамье» Людмилы Вахрушевой далеко не 24 часа. Как минимум в три раза больше. Иначе как успеть, работая на предприятии полного цикла, три раза в неделю заниматься спортом, по воскресеньям ходить на лыжах, поддерживать семейные традиции, общаться с любимыми внуками? «Календарный план», - с улыбкой отвечает она.

ВЛЮБЛЕННАЯ В МАТЕМАТИКУ

Родом из Бугульмы, Людмила Анатольевна училась в математическом классе школы № 6, которая славилась преподавателем Анатолием Васильевичем Ефремовым. Учитель от Бога, подвижник, он выпустил в жизнь не одно поколение влюбленных в науку математиков.

После окончания 9 класса для учащихся математического класса в «ТатНИПИнефть» была организована практика по программированию. Первый человек, который показал школьникам, как это делается, был Александр Николаевич Петров. Впоследствии Людмиле Анатольевне довелось поработать с ним в одном отделе.

- Тогда Александр Николаевич спросил у меня, пойду ли учиться на программиста. Я сказала, что нет. Но в это лето родители отправили меня погостить в Казань к сестре-студентке. Увидев здание университета с белыми колоннами, «Сковородкой», музеями, я поняла, что хочу учиться здесь, - вспоминает Людмила Анатольевна.

После третьего курса мехмат, на отделение прикладной математики которого поступила Людмила Анатольевна, разделился на два факультета: механико-математический и вычислительной математики, а также кибернетики. Распределение второго выпуска факультета ВМК привело молодого специалиста в нефтяную промышленность. Трудовой путь начала инженером-программистом информационно-вычислительного центра Управления Северо-западными магистральными нефтепроводами в родной Бугульме. Вспоминает, что поначалу как фундаментальный математик, привыкший рассуждать математическими терминами, столкнулась с элементарными проблемами, такими, например, как ведение справочника нефтепроводов.

- Тогда я решила, что, имея в багаже только академические знания математики, работать в этом отделе нельзя, надо обязательно изучить предметную область, с которой приходится сталкиваться ежедневно. Взяла книжку по транспорту нефти, разобралась, что это такое. Коллектив отдела всегда был и остается доброжелательным. Быстро стало понятно, что старшие товарищи всегда помогут. Помню об этом прекрасно. Поэтому, когда к нам приходят молодые сотрудники, не устаю повторять, что они пришли со школьной скамьи и не обязаны, не могут абсолютно все знать. Возможно, у них прекрасные фундаментальные знания, но каждое предприятие имеет свои нюансы. И опыт здесь - самое неоценимое, что может пригодиться. Необходимо всегда его использовать, чтобы помогать молодым сотрудникам, - говорит Людмила Анатольевна.

Ее первыми наставниками стали Владимир Петрович Глушков, руководивший сектором нормативно-справочной информации, позже, в секторе программирования, - Рафис Гилмуллович Гараев, впоследствии ставший начальником отдела.

ОТ ПЕРФОКАРТ ДО НЕЙРОСЕТИ

Мир в тот момент находился на пороге перехода от механизации производства к его автоматизации - это было понятно с самого начала. Специализация в университете на последних курсах так и называлась - «Создание искусственного интеллекта». Однако в те времена вряд ли кто серьезно этим занимался. Развивалась теория, а вот применение она находила именно на предприятиях. Людмиле Анатольевне повезло - пришла в Управление Северо-западными магистральными нефтепроводами, где был организован отдел с волей к внедрению информационных технологий будущего. Тогда этот отдел назывался информационно-вычислительным центром, основной задачей которого было внедрение АСУ - автоматизированных систем управления. Делали все с нуля - ни технических заданий, ни готовых решений. Но было безумно интересно - увидеть и участвовать во всем с самого начала.

- Раньше пользовались перфокартами. Для ввода и приема данных по оперативному суточному учету нефти использовался телетайп. Сегодня, в режиме онлайн, такие данные доступны на всех уровнях: от удаленного приемо-сдаточного пункта до ЦДП (Центрального диспетчерского пункта) в ПАО «Транснефть». Информационные технологии ушли вперед семимильными шагами. Мне повезло работать в динамично развивающейся сфере, где скучно никогда не бывает, - признается заместитель отдела информационных технологий Людмила Вахрушева.

Придя на предприятие инженером-программистом, Людмила Анатольевна начала заниматься основами информационных технологий, нормативно-справочной информацией. Позже перешла в сектор программирования и с тех пор решает самые разные задачи. Сначала это была первая очередь АСУ, внедренная на предприятии. Узловые моменты трудовой жизни тесно связаны с развитием вычислительной техники. Было время больших машин, занимавших целый этаж в здании. Потом появились первые компьютеры. Начинали с разработки собственного программного обеспечения по расчету заработной платы. Далее - развитие коммуникаций, появление и развитие локальных, глобальных, региональных компьютерных сетей. На первый план вышла скорость передачи данных, объемы и значимость которых невероятно возросли при принятии правильных управленческих решений.

Сегодня на очередной этап молодежной научно-технической конференции сотрудник отдела информационных технологий поедет с работой о применении нейросети. Использование новейших технологий поможет автоматизировать процессы анализа колоссальных объемов поступающей информации, оценка которой сегодня требует значительных временных затрат.

Работа в отделе командная. Без чувства локтя ничего не получится. Когда внедряется новая информационная система, «айтишники» должны не только хорошо разбираться в автоматизируемых бизнес-процессах, но и хорошо понимать информационные связи между разными отделами. Более 3000 пользователей, 100 информационных систем - быть замкнутым в каком-то одном пространстве не получается. Многозадачность, о которой сейчас много говорят, в первую очередь присуща отделам информационных технологий.

- У нас предприятие непрерывного цикла. Невозможно не любить работу и посвящать ей практически круглые сутки. Мне нравится, что рядом со мной работают неравнодушные люди, не жалею, что всю жизнь проработала на этом предприятии. Во все времена коллектив АО «Транснефть - Прикамье» был очень дружным и сплоченным, - говорит Людмила Анатольевна, начавшая трудовой путь в 1979 году.

На один из юбилеев коллеги подарили ей альбом с фотографиями разных лет. Рабочие моменты, вылазки на природу, субботники, путешествие на теплоходе, поздравления с праздниками и даже фото старого машинного зала. С его страниц веет теплом не только корпоративной, но и человеческой дружбы.

С ЦИТАТОЙ ПО ЖИЗНИ

Людмила Анатольевна - страстная путешественница. Об этом говорит ее огромная коллекция рукотворных игрушек, привезенных из разных уголков планеты. У каждой игрушки - своя история, душа, настроение.

- Всегда привлекала неповторимость разных традиционных культур, творчество местного населения - то, к чему человек приложил свои собственные руки, - объясняет хозяйка уникальной коллекции, самая дорогая игрушка которой - колокольчик из глины, слепленный и раскрашенный любимым внуком.

В поездке «Пять скандинавских столиц плюс фьорды» Людмила Анатольевна осуществила детскую мечту - увидеть глубоко изрезанный скандинавский берег. Одно из самых ярких воспоминаний - полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи.

Еще одна страсть Людмилы Вахрушевой - внуки Миша и Даша.

- Мамой была строгой, а вот бабушка я - совершенно другая. Безумно люблю внуков. Это такой релакс, что не нужны никакие санатории, - признается она.

Есть и семейная традиция - собираться вместе за большим столом, готовить что-то вкусненькое. Самым дорогим и ценным было и остается общение.

На мой вопрос о жизненном девизе Людмила Вахрушева вспоминает любимую цитату из Тургенева. Ту, где Базаров говорит, что «каждый человек сам себя воспитать должен».

- Это то, к чему я стремлюсь. Когда человек все анализирует, он потом в дальнейшем не повторяет своих ошибок. Нужно воспитывать себя, а не плыть по течению. Я не говорю, что достигла в этом успеха. Но, тем не менее, это всегда у меня в голове, - говорит Людмила Анатольевна.

А еще в голове всегда календарный план. И поэтому сутки пролетают так, будто в них не 24, а все 72 часа. Наполненные любимой работой, спортом, семейными традициями, новыми впечатлениями, неуемной жаждой жизни. И не случайно одной из главных черт характера своего заместителя начальник отдела информационных технологий АО «Транснефть - Прикамье» Айрат Садреев называет ее невероятную энергичность:

«Иногда про себя думаю: она без меня может управлять отделом, а я без нее нет. Есть очень много оперативной работы, на которую у меня физически может не хватить времени. Всегда полностью на нее полагаюсь, потому что уверен - все будет выполнено наилучшим образом»