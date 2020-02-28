2020-02-27T20:06:07+03:00
Общество

Минсельхозпрод Татарстана приглашает учащихся сельских школ принять участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2020»

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Минсельхозпрод Татарстана приглашает учащихся сельских школ принять участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ – 2020» среди учеников 5-10 классов по трем возрастным категориям и четырем направлениям:

• Агрокоптеры (распределённые системы беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического управления);

• Агророботы (электронные автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой);

• Агрокосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве);

Агрометео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).

Конкурс проводится Фондом содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Цель конкурса - вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы.

Основными задачами конкурса являются:

- развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к специальностям в области сельскохозяйственных наук;

- формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний;

- создание благоприятных условий для самоопределения, творческой самореализации обучающихся;

- повышение престижа специальностей в области сельскохозяйственных наук;

- профессиональная ориентация обучающихся;

- распространение и популяризация знаний в области сельскохозяйственных наук;

- привлечение научного и бизнес-сообществ к работе с талантливыми школьниками.

Всероссийский конкурс АгроНТИ-2019 проводится среди учеников 5-11 классов в 4 этапа:

- заочный региональный этап, участниками которого могут стать учащиеся из всех регионов России (с 1-19 апреля 2020 года);

- очный региональный этап, участие в котором примут победители заочного регионального этапа, проводится на базе аграрных университетов России (12-24 мая 2020 года);

- финальный этап будет проходить по всем номинациям конкурса (сентябрь 2020 г.);

- победители финального этапа получат возможность принять участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» (октябрь 2020 г.).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте. Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем четырем направлениям. По каждому из направлений предложены ситуационные задачи или тесты.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно уточнить в отделе науки, образования и инновационных технологий министерства по телефонам 221-76-70, 221-76-88 (8819).

Одной из площадок для проведения заочного и очного региональных этапов станет Казанский государственный аграрный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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