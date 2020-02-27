В Татарстане школьники и их родители пожалели трудовика, которого уволили после пьяного падения

Ученики Азнакаевской школы №7 решили поддержать трудовика, которого уволили после пьяного падения с верстака прямо на уроке. Напомним, инцидент заснял на камеру мобильного телефона один из детей. Данная видеозапись вскоре появилась в интернете и наделала много шуму. Как итог, трудовик остался без работы. К тому же мужчина сильно перенервничал и слег ко всему прочему в больницу.

Вскоре в соцсети Азнакаево появилось сообщение о том, что ученики трудовика пришли навестить его в больнице и поддержать. Пришли вместе с родителями, которые вступились за уволенного учителя.

- Прекратите истерию вокруг видео, давайте подумаем, как помочь человеку, ведь его золотые руки нужны и школе, и городу, и нашим детям! – подписали они фотографии встречи трудовика и детей. - Мы уверены, что Радика Гарипова надо понять и простить, и обращаемся к директору школы: Дайте учителю шанс на восстановление доброго имени и его рабочего призвания как Учителя.

Большинство авторов комментариев к этому обращению тоже поддержали трудовика. В основном это сделали люди, которые действительно его знают - мол, оступился с кем не бывает.

Но были и те, кто отметил: «Человек совершил «геройство», а давайте все учителя будут приходить на работу пьяненькими, вот будет весело!»

И все-таки основная часть комментаторов сошлась во мнении, что оступившемуся трудовику нужно помочь, в том числе и найти ему работу.