Удивительное путешествие доктора Дулиттла: даже у драконов бывают запоры

История английского Айболита – доктора Дулиттла, который может разговаривать с животными, вышла в российский прокат.

У американской картины внушительный актерский состав. Так можно сказать только увидев, что в главных ролях - Роберт Дауни-младший (доктор Дулиттл), Антонио Бандерас (король пиратов Расоулли). Правда, сразу попахивает боевиком, а не детским фильмом?

Тем не менее в картине нет ни единой сцены кровавого насилия или излишнего проявления западной толерантности.

Но пока не будем забегать вперед. Начинается все в Англии, на дворе викторианский век. Анимационная предистория рассказывает нам о том, что знаменитый доктор Дулиттл семь лет назад теряет в морской пучине свою жену Лили и из-за этого превращается в затворника, живущего в особняке с одними животными.

К слову, братья наши меньшие в этом фильме, можно сказать, на первом месте, в том числе и по актерской игре, хоть все они прорисованы с помощью компьютера. Предистория и начало фильма уж очень сильно напоминают другую картину про животных - «Кролик Питер».

Но вернемся к нашему доктору. Отшельничество Дулиттла прерывает тревожное сообщение -королева Англии в опасности. Она смертельно больна и нужна помощь доктора. Но Дулиттл давно зарекся лечить людей и ехать в Лондон, чтобы помочь королеве, он не собирается. А тут еще назойливый паренек Томми Стаббинс, который принес подстреленную им белку на лечение и теперь желает стать учеником Дулиттла.

В общем никто бы никуда не поехал, если бы не сами животные. Если королева умрет, то у доктора отберут подаренный ею особняк. Подопечные доктора хитростью вынуждают его отправиться в путь.

В Лондоне доктор понимает, что королеве может помочь только очень экзотический плод. Ради него он и отправляется в опасное путешествие на корабле. Но как оказалось королева заболела н просто так – во дворце созрел заговор. В погоню за доктором отправляют целый линкор под командованием местного Бармалея.

Опасности, стрельба из пушек и находчивость членов пушистого экипажа увлекает. Оказывается, проблемы не только у королевы. Животные доктора Дулиттла по большей части страдают от психологических проблем, которые по ходу приключения они преодолевают все вместе.

На горизонте остров пиратов со своим королем. Тут всплывают почти криминальные моменты прошлого доктора Дулиттла. Когда герои покидают остров, остается впечатление, что создатели фильма специально взяли на главную роль Роберта Дауни-младшего, чтобы сделать микс из Шерлока Холмса от Гая Ричи и Джека Воробья из пиратов Карибского моря.

В итоге герои у цели, враги повержены, осталось договориться с драконом-охранником, а у них, как оказалось, тоже бывают запоры. Тут одного Дулиттла не хватило, справились всем миром. Королева в итоге была спасена.

В принципе, фильм оправдывает заявленную категорию 12+. И при его просмотре стоит обратить внимание на подстреленную в самом начале белку, не пожалеете.