2020-02-26T12:42:39+03:00
Телевидение

Объявлена дата премьеры сериала «Патриот» на ТНТ с Алексеем Базановым и Владимиром Сычевым!

Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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10 марта в 20.00 на телеканале ТНТ начнется показ нового комедийного сериала «Патриот» о спецназовце Сане Кучине, который возвращается из армии в родной городок с большой мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Саня — честный, деятельный парень с горячим сердцем, уверен, что у него получится исправить всех хулиганов и алкоголиков, а еще — добиться сердца любимой со школьных времен девушки.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Порой Сане кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно.

Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберется ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Главную роль в «Патриоте» сыграл Антон Жижин – дебютант в кино, ученик известного на весь мир режиссера и драматурга Николая Коляды. Также в сериале снялись Алексей Базанов, для которого работа в «Патриоте» стала первым опытом креативного продюсирования, Владимир Сычев («Физрук»), Анастасия Талызина, Алена Савастова, Василий Березин, рэпер Нигатив и многие другие.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Производством сериала занималась компания Good Story Media («Ольга», «Реальные пацаны», «Физрук»), режиссер – Николай Бурлак («Улица»).

«Патриот» — с 10 марта в 20.00 на ТНТ!

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