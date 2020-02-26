Во время похода в магазин житель казанском поселка Новые Салмачи почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали "скорую", но, как сообщают они в соцсетях, медики приехали слишком поздно и мужчины скончался. С момента вызова бригады "скорой помощи" и до ее приезда прошло 50 минут.

На что в Минздраве Татарстана восстановили картину произошедшего. Так, в ведомстве сообщили, что вызов от очевидцев поступил в 19.10, и на него сразу был отправлен реанимобиль.

Вот только, как оказалось, позвонивший неверно назвал адрес. Он сообщил, что помощь требуется посетителю магазина в деревне Куюки. Медики прибыли на место и не обнаружили по указанному адресу никакого торгового объекта. Пришлось перезванивать заявителями и переспрашивать, уточнять. Только после всего этого "скорая" смогла добраться до пациента. Это произошло в 20.00. В итоге спасти мужчину не удалось, он скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/763001" frameborder="0"></iframe> В Казани в магазине скончался мужчина, который так и не дождался вызванной "скорой".соцсети

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