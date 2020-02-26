Масленица 2020 в Казани: на празднике выступит певица Виктория Дайнеко

В воскресенье, 1 марта, в Казани с размахом отметят Масленицу 2020. Весну традиционно встретят и на территории озера Лебяжье, где состоится развлекательная программа. Гулянья начнутся в 10.00. Известно, что хедлайнером праздника станет известная певица Виктория Дайнеко.

Казанцев и гостей города на Лебяжьем будут ждать различные народные забавы, среди которых бег в мешках, прыжки через скакалку-канат, снежный и ложечный тир, метание валенок. Также гости смогут попробовать блины с предсказаниями и принять участие в мастер-классе по их выпеканию.

Также любой желающий может принять участие в мастер-классах по изготовлению подставок для чашек в виде символа праздника – блина и изготовлению кукол-оберегов.

Развлекать гостей праздника будут ростовые куклы и аниматоры.

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