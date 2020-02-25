Два соглашения и одно открытие

21 февраля в Елабуге Торгово-промышленная палата Татарстана провела выездное мероприятие для предпринимателей. Около сотни бизнесменов из Казани, Набережных Челнов, Менделеевска, Лениногорского района собрались, чтобы поговорить о проблемах бизнес-сообщества, о мерах господдержки. До начала официальной части, до бизнес-ланча, предприниматели посетили заводы ОЭЗ «АЛАБУГА» «Август-Алабуга» и «igsagro». Завод «Август» - лидер на рынке пестицидов России. Бизнесменам показали высокотехнологичные цеха, где все автоматизировано. «Август-Алабуга» построен по уникальному проекту «все под одной крышей». Огромное здание, где сотрудники могут попасть в нужное помещение, не выходя на улицу.

Благодаря Автоматизированной системе управления технологическим процессом на заводе установлен полный контроль за движением сырья, полупродукта и готового продукта. Продукция перемещается по конвейерам, а работники соприкасаются только с уже готовыми и упакованными препаратами, перемещая их с помощью погрузчиков на склад. Это называю методикой «чистого производства».

Интересная экскурсия была и по агропромышленному комплексу по выращиванию грибов шампиньонов полного цикла IGS Agro. Предприниматели увидели, как растет гриб от компоста до сбора урожая. Никакой химии, поливают только водой, экологически чистый продукт. С одной камеры, где выращивают грибы, в среднем собирают от 15 до 18 тонн урожая и это за 42 дня.

После экскурсии по ОЭЗ «Алабуга» предпринимателям провели экскурсию по купеческой Елабуге. Им показали здания, что строили купцы Стахеевы и другие известные династии предпринимателей. В этом городе практически каждый дом – архитектурный памятник. И не случайно Елабугу называют музеем под открытым небом.

И уже в зале гостиницы «Ramada» началсь официальная часть встречи «Елабуга, лови бизнес-ритм». Присутствовали около сотни предпринимателей. Собрались, чтобы поговорить о проблемах бизнес- сообщества, поделиться опытом, обменяться контактами, найти деловых партнеров и узнать больше о программах поддержки предпринимателей.

На мероприятии присутствовали Шамиль Агеев Председатель Союза «ТПП РТ», заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, руководитель исполнительного комитета Елабужского района Рустем Нуриев. На правах принимающей стороны всех приветствовал Рустем Нуриев. Он отметил значимость Особой экономической зоны в жизни Елабуги и всей страны. Работают 33 резидента, 99 миллиардов выпускаемой продукции, 7 тысяч человек трудоустроены.

Заданные темпы будут только наращиваться, сказал руководитель исполнительного комитета Елабужского района. Ко всем обратился и Председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев.

- Как говорили у нас в авиационном институте: нельзя терять темп, потеря темпа ведет к потере курса, потеря курса – к поражению. Поэтому мы работаем в нужном темпе. Говорить надо делами, много разговоров – результатов мало. Сегодня мы официально открываем представительство ТПП РТ в Елабуге и знакомим Вас с его представителем это Тимур Рашитов. Мы рассчитываем более активно работать. Нам нужно всколыхнуть предпринимательское сообщество, чтоб не было замкнутость. От власти ничего не надо, только нормальные, спокойные условия, чтоб можно было получать кредиты, чтоб проверки всех органов были в меру, чтоб был диалог, - отметил Шамиль Агеев.

Заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов добавил, что развитие малого и среднего бизнеса одно из главных направлений. на сегодняшний день. 157 тысяч субъектов предпринимательства на сегодняшний день в республике, в этом секторе задействовано свыше полмиллиона человек.

- Доля МСП постоянно прибавляется и сейчас уже свыше четверти производимого продукта в РТ, это порядка 3 триллионов рублей, на сегодняшний день производится силами МСП. Здесь очень важна роль Торгово-промышленной палаты Татарстана. Она ключевая в объединении, чтобы создать среду для комфортной работы предприятий, - отметил Альберт Каримов.

На мероприятии было подписано два важных соглашения. Соглашение о сотрудничестве ТПП РТ с Елабужским муниципальным районом. Оно предполагает сотрудничество сторон в сфере содействия росту экономического потенциала Елабужского муниципального района, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности повышение конкурентоспособности и продвижения продукции.

Еще одно соглашение между Министерством промышленности и торговли РТ и компанией ООО ПКФ «Атлантис-пак». Это одна из крупнейших компаний на рынке производства упаковки. Соглашение скрепили подписями Заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и Генеральный директор Игорь Переплетчиков.

- Соглашение предусматривает нашу дальнейшую совместную работу по возможностям дальнейшего расширения мощностей «Атлантис-Пак», которая сегодня крупнейшая в своём сегменте не только в России, но и в мире, чтобы следующее их подразделение их завод открылся у нас на территории РТ, - отметил Альберт Каримов. Игорь Переплетчиков добавил, что впечатлен деловым подходом, это отличное начало для большого совместного длительного пути.

После официальной части предпринимателям рассказали о возможностях Торгово-промышленной палаты и НО «Гарантийный фонд республики Татарстан». Также состоялась нетворкинг-сессия. Предприниматели познакомились с представителем Елабужского муниципального района ТПП РТ Тимуром Рашитовым. Это человек, знающий предпринимательскую деятельность, сам создавал бизнес и успешно его ведет, генеральный директор ООО СК «Железный договор». Представительство ТПП РТ открыто в Елабуге по адресу: улица Спасская, дом 1.