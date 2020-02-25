2020-02-25T16:14:08+03:00
Общество

"Между нами тает лед": Жителям Ульяновска из-за возможного паводка советуют собирать "тревожные чемоданы"

Из-за потепления в городе реки стали пробиваться из-подо льда, в группе риска более 100 домов
Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям региона советуют не выходить на лед.Жителям региона советуют не выходить на лед.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за аномально теплой зимы в Ульяновской области начал стремительно таять лед на водоемах. Так, в ходе стандартного патрулирования спасатели обнаружили его вскрытие на реке Свияга в районе пешеходного моста у микрорайона Мостовая в Ульяновске.

«СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМО»

Как сообщают специалисты, по всей реке наблюдаются промоины и многочисленные трещины, которые образуются при надавливании на лёд. Спасатели продолжают ежедневно информировать находящихся там рыбаков об опасности.

По словам спасателей, на Свияге много мест, где происходит сток вод с улиц города. Проходя подо льдом, они его максимально ослабляют, делают неоднородным.

- Граждане, привыкшие зимой переходить Свиягу по ледовой переправе, могут упустить момент, когда толщина льда становится опасной. В связи с длительной оттепелью ситуация меняется непредсказуемо. Гражданам следует проявлять благоразумие и бдительность, особенно – не допускать выхода на лёд детей, – отметил заместитель начальника поисково-спасательной службы Ульяновска Игорь Пашуба.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Отметим, что подготовку к паводку в Ульяновске начали еще в середине февраля. Тогда же в городе и определились, какие именно районы может подтопить.

Так, в Ленинском районе особое внимание уделят вывозу снега и очистке водоотводных дренажных канав, а также промывке водопропускных труб по улицам Российской, Ботанической, Труда и Звездной, в переулках Тополевом и Ясеневом.

В Засвияжье на контроль поставят очистку водоотводных канав в посёлках Вырыпаевка и Дачный. В Железнодорожном районе ответственные лица будут следить за своевременной очисткой перепускных труб, колодцев, лотков по улицам Новосибирской, Вольной, Варейкиса, Хлебозаводской, Профсоюзной и Кольцевой, а также в посёлках Белый Ключ, Загородный, Плодовый и Пригородный, деревне Кувшиновка, сёлах Луговое и Анненково.

По оценкам специалистов, при самом неблагоприятном развитии событий при разливе Свияги и Сельди возможно подтопление 122 домов, в которых проживает 362 человека – их списки уже уточнены.

Это микрорайон Мостовая – 60 домов и 187 жителей, посёлки Сельдь – 26 домов и 69 жителей, Вырыпаевка – 20 домов и 58 жителей, Дачный – 16 домов и 48 жителей. В этом случае производится отселение жителей Мостовой в школу №32, Сельди – в школу №56 (резерв для Ленинского района – гостиница «Волга»), Вырыпаевки – в школу №55, Дачного – в школу №61 (резерв для Засвияжского района – гостиница «Венец»).

ГОРОЖАН ПРОСЯТ ГОТОВИТЬ «ТРЕВОЖНЫЕ ЧЕМОДАНЫ»

Сейчас работы в опасных районах ведутся ежедневно. Так, например, спасатели пообщались с жителями поселка Сельдь. Последним рассказали, как надо действовать в случае подтопления, о месте сбора и посадки на транспорт, пункте эвакуации домашних животных, о необходимости иметь «тревожный чемодан», а также напомнили телефоны экстренных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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