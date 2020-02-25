Кубок «Комсомолки» отправляется на КМПО!

ЛУЧШИЙ ВИД КОРПОРАТИВА!

Спорт - это хорошо. Спорт делает людей сильнее, выносливее, терпеливее. А корпоративный спорт - это еще лучше, потому что помимо всего перечисленного он еще и объединяет! Причем не только сотрудников своих компаний и предприятий, но и игроков разных команд. Потому что сразу после соревнований соперники на площадке превращаются в хороших приятелей, которые могут обсудить в спокойной обстановке прошедшие баталии и поздравить друг друга с замечательной игрой!

Так было и на этот раз, для того и создан наш турнир. Шесть команд, разбитые на две группы по три коллектива, собрались в уютном спортзале Центра гребных видов спорта ПовГАФКСиТ и на несколько часов погрузились в атмосферу настоящего спортивного праздника.

ПЕРВЫЕ ЭМОЦИИ

Стартовые матчи сразу определили фаворитов в каждой из групп. В первом трио своей игрой выделялось Казанское моторостроительное производственное объединение, во втором - Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат (ЗМК). И это неудивительно, ведь оба коллектива играют и тренируются уже не первый год, оба (пусть и немного другими составами) участвуют в официальном чемпионате Федерации мини-футбола Казани.

- Первая победа в этом году! - шутит тренер ЗМК Александр Громыко после стартовой игры турнира с Пороховым заводом.

- До Нового года тренировались еженедельно, но после праздников так и не вошли в ритм! - смеется представитель ЗМК Ильшат Фатахутдинов. - Поэтому набираем форму через игры, и ребята очень хотят сегодня выиграть турнир!

ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОВЫРУЧКА!

Все было на уровне: торжественное построение, государственные гимны, представление команд. А потом свой класс взялись демонстрировать моторостроители!

- У нас есть подведомственный спортзал в 145-м лицее, и вечернее время в нем предоставляется для спортивных занятий сотрудников! - объясняет резвость подопечных начальник конструкторского отдела газового и энергетического оборудования КМПО Дмитрий Губернаторов. - Можно играть в волейбол, а мы два раза вечерами после работы занимаемся мини-футболом. Тренируемся и играем в третьей лиге Казани!

В былые годы участие производственных команд в городских турнирах было само собой разумеющимся, теперь этим могут похвастать лишь некоторые компании. Тем ценнее опыт Губернаторова и его коллег. И не только в этом вопросе:

- Принципиальная позиция руководства завода - играть только собственными силами! К тому же мы одно из немногих предприятий, где сохранились внутренние соревнования между цехов и отделов. У нас проводятся турниры по мини-футболу, стритболу, плаванию, волейболу, бадминтону и даже боулингу.

Команда у КМПО получилась по-настоящему сборной - представлены были самые разные цеха и отделы. Играли не только представители рабочих профессий, но и инженеры, конструкторы и начальники!

Вот и выиграла такая мощная футбольная бригада у «Ленты».

САМЫЕ ШУМНЫЕ

Может, «Лента» и проиграла это сражение, зато «желтая подводная лодка», как окрестили команду соперники, выделялась другим - самой мощной и слаженной поддержкой болельщиков!

- Наша «Лента» лучше всех, нашу «Ленту» ждет успех! - поддерживали девчонки своих друзей и коллег. В руках - дудки, флажки и даже настоящие баннеры с лозунгами во славу любимой компании и родной команды!

- Для нас Кубок «Комсомолки» всегда очень приятный турнир! - отмечает директор одного из гипермаркетов Александр Сидоров. - В Казани сейчас работает пять наших торговых комплексов, готовится к открытию шестой, и мы рады собраться сборной командой всех филиалов! Независимо от результата это огромный заряд позитива и неподдельных эмоций!

- Адель, ты мой герой! - восклицает одна из болельщиц после виктории над следующим соперником, и ребята все вместе отправляются праздновать успех в буфет. Да, организаторы и ребята из Всероссийского движения «Волонтеры Победы» позаботились и о перекусе, и о водичке для команд: первое обеспечила кейтеринговая компания «Трапеза Компани», второе - поставщики бутилированной воды «Волжанка» и «Тимерхан».

ПАРТИЙЦЫ И ГОССЛУЖАЩИЕ

Производственные объединения и гипермаркеты - это здорово, но в этом турнире были и участники из совсем других сфер. Одна команда представляла объединенную сборную администраций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, другая - Либерально-демократическую партию России.

- У нас по-настоящему любительская команда, но мы тоже старательно готовились к турниру! - рассказал главный специалист отдела общественной безопасности по Авиастроительному району Сергей Мошкин. - Играли и тренировались по два раза в неделю в спортзале, участвовали в соревнованиях среди исполнительных комитетов. Конечно, футбол для нас - это в первую очередь хобби и саморазвитие, но получить приглашение сыграть в таких замечательных условиях очень приятно!

В обоих матчах группового этапа госслужащие бились достойно, но дважды уступили более сыгранным коллективам. А вот ребята из ЛДПР одну победу все же смогли одержать и даже вышли в полуфинал.

- У нас играют настоящие любители - казанские активисты партии, - делится координатор ЛДПР по Республике Татарстан Владимир Сурчилов. - Хорошо, когда российские спортсмены добиваются побед на профессиональном уровне: это способствует росту патриотизма и гордости за свою страну. Но еще лучше, когда больше людей вовлекается в массовые состязания! В Татарстане в этом плане сделано очень многое, есть много отличных спортивных комплексов, и хочется, чтобы они использовались не только для коммерческих целей, но и для массовых любительских турниров.

Владимир искренне похвалил «Комсомолку» за организацию:

«Здорово, что в одном месте собрались совершенно разные люди, которые в обычной жизни никогда бы не встретились. Здесь они могут пообщаться, обменяться мнениями и контактами и в дальнейшем быть ближе друг к другу. В конце концов, именно так происходит сплочение нации, так пусть эта объединяющая идея будет спортивной!»

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ!

В решающем матче команда ЛДПР смогла нанести поражение шестой команде турнира - команде Порохового завода. Команде особенной, потому что ребята являются одними из самых преданных участников нашего кубка.

- Состав у нас обновился, еще не притерлись друг к другу, - объясняет причины временного спада капитан Порохового завода Антон Харитонов. - Но мы продолжим готовиться к следующим турнирам! Раз в неделю играем с руководством предприятия, еще один раз - по пятничным вечерам после работы.

Кроме футбола на Пороховом заводе проходит Спартакиада и соревнования по другим видам спорта - шахматам, лыжам, конькобежному спорту, настольному теннису, бадминтону, волейболу и даже перетягиванию каната с гиревым спортом!

- Каждый год в Спартакиаде участвует около 16 команд, - продолжает Антон. - В прошлом соревновании победителем стало производство нитроцеллюлозы, второе место было у сборщиков снарядов, третье - у теплоэнергетиков. И представители каждого цеха выступали сегодня в сборной!

ПОБЕДИТЕЛИ

Решающие сражения принесли участникам кучу эмоций и выдались по-настоящему кубковыми. В полуфиналах КМПО с огромным трудом выиграло у ЛДПР, а ЗМК обыграл «Ленту». Партийцы в итоге взяли бронзовые медали, а за золото развернулась нешуточная борьба в финале!

- Основное время матча не выявило победителя, будут пенальти! - сообщает главный арбитр, представитель Федерации мини-футбола Казани Рустем Камалетдинов. Его зычное «Играем!» теперь знают не только завсегдатаи городских чемпионатов, но и корпоративные любители. Игроки по очереди подходят к отметке. Моторостроитель точен, ЗМК промахивается! Вторые попытки реализуют обе команды, и наступает пора решающего удара… Разбег, выстрел - гол: есть заветный кубок над головой!

И не только кубок: победители получили возможность хорошенько отдохнуть и расслабиться в «Баньке Деревеньке», а все призеры - наборы мужской косметики от Natura Siberica.

Поздравления, общение и памятные фотографии: турнир окончен, игроки разъезжаются по домам. Но только для того, чтобы еще раз обсудить на следующий день спортивные баталии и непременно встретиться вновь на следующем Кубке «Комсомольской правды»!

Особую благодарность выражаем партнерам турнира:

1. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма - один из ведущих спортивных вузов России. Мы готовим чемпионов!

2. Бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири Natura Siberica. Магазин и спа кабинет находится в ТЦ Парк хаус.

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

4. Трапеза Компани - кейтеринг от профессионалов. Вкусно готовим, красиво подаем!

5. Бани Деревенька. Оздоровиться духовно, уединиться со своими мыслями или наоборот, провести время в большой компании, забыть о заботах и проблемах всё это, возможно в Деревеньке, здесь отличный сервис, вежливый и внимательный персонал, индивидуальный подход к каждому гостю.

6. Ундоровская минеральная и питьевая артезианская вода «Волжанка» - это польза для здоровья, вкус и высшее качество, прекрасный выбор для активных людей, выбирающих спорт и здоровый образ жизни! Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» предоставляет минеральную и питьевую артезианскую воду «Волжанка» высшей категории качества из заповедного курортного села Ундоры Ульяновской области – для участников и организаторов многих спортивных соревнований по всей России.

Ундоровская вода «Волжанка» - спутница спорта, красоты и здоровья!

7. Вода питьевая артезианская «ТИМЕРХАН» - полностью отвечает требованиям качества и безопасности для здоровья: соответствует по критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава, физиологической полноценности по макро- и микроэлементному составу и стабильно сохраняет свои высокие питьевые свойства.

8. Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Данное движение объединяет более 16 500 человек из 45 муниципальных образований Республики Татарстан. На сегодняшний день создано 175 школьных отрядов «Волонтеры Победы» и 23 общественных центра в высших и профессиональных образовательных учреждениях Республики Татарстан.

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Фото Алексея Спиридонова