Работа в «Ленте»: тысячи возможностей под одной крышей

Любая история успеха - это люди. Динамичное развитие торговой сети «Лента» в России, когда в условиях жесткой конкуренции успешно работают и продолжают открываться новые гипермаркеты, - за этим стоят труд, энергия и мечты ее сотрудников.

Но и для самого человека работа один из важнейших ресурсов. Материальная отдача от профессии, удовольствие от хорошо сделанной работы и общения с коллегами дают радость жизни и побуждают к новым достижениям. Поэтому в «Ленте» работе с персоналом уделяется максимум внимания. К подбору сотрудников подходят профессионально, а принятым в Компанию предоставляют все возможности для самореализации.

КОЛОССАЛЬНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Стремительный рост в торговой сети «Лента» - привычное дело: рядовой сотрудник может за два года вырасти до директора гипермаркета. Желание работать и развиваться, ответственный подход к работе не остаются без внимания, ведь из заинтересованных сотрудников формируется кадровый резерв. Каждый квартал в компании определяются лучшие сотрудники гипермаркета, а по итогам года награждается лучший гипермаркет сети.

Работникам федеральной сети определенно есть к чему стремиться: выплачиваются квартальные и годовые премии, производится также ежемесячная выплата за выслугу лет, когда спустя год после трудоустройства к зарплате ежемесячно добавляется надбавка. К слову, ощутимую прибавку дает экономия на обедах (комплексный обед здесь стоит всего 25 рублей). Рабочая одежда и средства защиты труда бесплатны для сотрудников. Кстати, руководители получают дополнительно один день оплачиваемого отпуска за каждый отработанный год.

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА - НА 15% БОЛЬШЕ

Многое зависит от успешной адаптации работника на начальном этапе. Медосмотр перед устройством на работу проводится за счет работодателя, а с 2019 года новичкам Компании выплачивают велком-бонус - надбавку в 15% к первой зарплате.

Быть наставником в «Ленте» престижно и выгодно. Многие опытные работники сами приходят к руководителю с просьбой «дать возможность стать наставником».

Торговая сеть на постоянной основе взаимодействует с колледжами и техникумами, чтобы их студенты могли проходить производственную практику в гипермаркетах «Лента», и многие из них потом остаются работать в Компании.

«ЛЕНТА» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

Проявить себя можно и в общественной работе. Уже много лет в Компании проводится акция «Собери ребенка в школу» - сеть обеспечивает необходимыми школьными принадлежностями детей подопечных детских социальных учреждений. Компания «Лента» участвует во множестве благотворительных акций.

А к 1 июня традиционно проводятся праздники для маленьких покупателей. Сотрудники казанских гипермаркетов «Лента» принимают участие в городских акциях, таких как «Чистый город», Сабантуй, Масленица.

Совместными усилиями сотрудников гипермаркетов «Лента» организуются дни рождения торговых комплексов, новогодние праздники. Вот тогда-то и могут пригодиться вокальные способности, талант аниматора или умение играть на гитаре!

Возможность быстро расти по карьерной лестнице и жить интересной жизнью вместе с крупной федеральной сетью - великолепный шанс в жизни. А от сотрудника Компания ждет ответственности и результативной работы. Стать частью Компании «Лента» можно обратившись в отдел персонала в ближайшем гипермаркете.