2020-02-25T16:14:08+03:00
Общество

В Татарстане перезахоронили ветерана, который был погребен на дорожке кладбища

Родные Ханифа Ашрапова также получили выплаты, в которых им ранее было отказано [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Tatfrontu.ruФото: Tatfrontu.ru
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23 февраля семья Оксаны Канцерене из Елабуги во второй раз проводила в последний путь своего дедушку – ветерана Великой Отечественной и японской войны Ханифа Ашрапова. Напомним, 93-летний татарстанец скончался 31 января 2020 года. Его родные отдали около 20 тысяч рублей за ритуальные услуги, но ветеран был похоронен посреди дороги.

- Когда мы приехали на кладбище, у меня чуть истерика не случилась. Его похоронили посреди дороги. Это ужас. Как собаку. У муллы, который читал нам молитву, губы дрожали от этого. Рядом стоит огороженное поле. Сказали там нельзя - глава не разрешает, - рассказывала тогда Оксана.

Фото: Оксана Канцерене

Фото: Оксана Канцерене

После того, как женщина рассказала эту историю в соцсетях, с ней связалась замруководителя районного исполкома по социальным вопросам. Семье предложили перезахоронить дедушку или облагородить имеющуюся могилу.

И вот, 23 февраля, в День защитника Отечества, Ханифа Ашрапова перезахоронили на соседнем кладбище. Об этом "Комсомолке" рассказала Оксана Канцерене. На этот раз место для могилы было выбрано подходящее и устраивающее родных.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако не одно это было проблемой семьи ветерана. Дело в том, что в военкомате им отказали в обязательных выплатах на похороны дедушки. Родными объяснили, что в паспорте и удостоверении Ханифа Ашрапова у него было одно отчество, а в военном билете – другое. Теперь же и эта проблема решена. Деньги родственникам ветерана выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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