Камаловские "Угасшие звезды" - актуальный для современности столетний спектакль

Пьесу «Угасшие звезды» Карим Тинчурин написал еще в 1923 году, и первый спектакль, где автор так же был режиссером, увидел свет уже спустя год. Постановку возродил Марсель Салимжанов в 1971 году, и почти через пол столетия пьеса во второй раз вернулась на подмостки театра Камала.

Две подружки - Сарвар и ФатимаФото: Из материалов пресс-службы

В третий раз в 2020 году ученик Салимжанова - Фарид Бикчентаев, сумел заново открыть для казанцев эту удивительную историю любви, историю невежества и печали. Но, как оказалось, вместе с этим он отрыл и новые «звезды» - в спектакле участвуют студенты III курса Казанского института культуры, чьи имена уже запомнились зрителям по ролям главной героини Сарвар и ее подружек.

Девушки-подружкиФото: Из материалов пресс-службы

АКТУАЛЬНО И ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ

Среди высоких хлебов, окруживших село, где происходит эта печальная история, где душа настраивается на поэтический лад, словно нет места черным помыслам. Вспомните, как в пьесе влюбленный в красавицу сироту Сарвар богатый Надир уходит в сторону, догадавшись о любви девушки к своему работнику. Солнечный свет озаряет их даже в те минуты, когда между Сарвар и сыном муллы происходит объяснение, а когда объясняются уже сами влюбленные - они словно светятся изнутри, даря этот золотой свет всем вокруг.

В прочтении Фарида Бикчентаева «Угасшие звезды» - это не только любовная драма, но и спектакль с глубоким подтекстом – приносящий гибель всему живому милитаризм, невежество и мистицизм, роковые обстоятельства этой античной трагедии спустя века сыграли злую шутку, возродившись в селе главных героев в начале XX века.Кто знает, как повернулась бы жизнь у Сарвар и Исмагила, если бы не началась Первая мировая война. Невежество погубило их, злой рок – война, чьи-то милитаристские амбиции вырвали из привычного круга миллионы таких же юношей, погасив их жизни, выключив звезды на небосклоне судеб.

Во время праздникаФото: Из материалов пресс-службы

В этой пьесе достоверно переданы уникальное народные традиции – встреча влюбленных происходит во время обряда «Ощипывание гусей», про который уже не все городские жители помнят. Еще в начале века в деревнях и селах женщины собирались вместе, чтобы щипать гусей, заготавливать перины и подушки для будущих невест.

Вот так развлекались наши предкиФото: Из материалов пресс-службы

И именно в этих деталях, в повествовании о том, как все происходило в те времена, как знакомились еще в начале XIX века сельские парни и девушки, как завязывались юношеские симпатии, как стыдливы и целомудренны были наши бабушки и дедушки – именно эти подробности делают эту пьесу такой своевременной и актуальной. Символично, что автор выбрал именно этот обряд для того, чтобы показать безысходность – пока девушки заготавливают приданное, их женихи будут воевать за чужие амбиции.

Несмотря на некоторую условность, пьеса актуальна и сейчас, 100 лет спустя после того, как Карим Тинчурин поставил последнюю точку в ней.

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Ставку в этом спектакле Фарид Бикчентаев сделал на новые имена, и не прогадал. Юные студентки Казанского института культуры с живостью и непосредственностью, вспорхнули на сцену, словно стайка соек. Их молодость придала особый шарм спектаклю – им не пришлось играть молодость, они и были теми молодыми девушками, что жадно ожидали будущего.

Интересно, что некоторые актеры уже выходили на сцену в этом спектакле, но во времена Марселя Салимжанова. Например, заслуженная артистка России Дания Нуруллина. Она участвовала в спектакле Марселя Салимжанова в массовке, но спустя годы, получив бесценный опыт, получила роль Гульнур эби, бабушки Сарвар.

Сарвар и Гульнур эбиФото: Из материалов пресс-службы

Фарид Бикчентаев пригласил на главные роли девушек студенток. Роль Сарвар исполнила его ученица Лейсан Гатауллина, которая сейчас заканчивает третий курс Казанского института культуры. Для Лейсан это уже вторая работа в Камаловском театре. Она участвует в постановке «Парковка», которая успешно идет во время Молодежного вторника. Казанский зритель уже оценил талантливую юную актрису, обладающую мелодичным голосом и прекрасной пластикой. Ее сценического возлюбленного – батрака Исмагила сыграл Эльвир Салимов.

Сарвар и знахарка ФархиФото: Из материалов пресс-службы

Роль Надира исполнил заслуженный артист Татарстана Алмаз Сабирзянов, и благодаря его игре выстраивается очень светлый образ человека с искореженной внешностью, но с такой внутренней силой, что заставляет забыть про его уродство.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Алсу Гайнуллина, народная артистка России и Татарстана, воплотила на сцене образ деревенской знахарки Фархи. Веселую подружку Сарвар – хохотушку Фатиму, сыграла Алина Мударисова.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Как и все премьеры Камаловского, зритель с нетерпением ждал «Угасшие звезды». Те, кому посчастливилось увидеть постановку Марселя Салимжанова, с нетерпением ожидали спектакль его прославленного ученика. Они отметили, что спектакль актуален и звучит совершенно по-иному.

Финальные сценыФото: Из материалов пресс-службы

Отмечают с ностальгией зрители и декорации, и музыку, и одновременно замечая, как новая постановка Бикчентаева заиграла новыми цветами и мелодиями. Кстати, художником-постановщиком спектакля стал заслуженный художник России Сергей Скоморохов.ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ

Прощание с односельчанамиФото: Из материалов пресс-службы

Свет ставил Тарас Михалевский, ему для воплощения режиссерской задумки потребовалось такое сложное и, как выяснилось, дорогостоящее оборудование, что повлияло на сроки выхода постановки. Для того, чтобы сыграть премьерные спектакли, пришлось арендовать этот свет. Театр закупил необходимое оборудование, но дальнейший прокат спектакля придется возобновить только осенью. И, похоже, уже есть очередь на билеты – «Угасшие звезды» посмотрели не многие, но по их отзывам ажиотаж уже возник.