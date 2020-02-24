В Казани простились с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым

В понедельник, 24 февраля, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая простились с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым. 70-летний мужчина скончался накануне после инсульта.

Почтить память Кафиля Амирова в этот день пришли сотни жителей Татарстана. Помимо казанцев здесь были жители других регионов, где некогда работал покойный. Также в гражданской панихиде приняли участие госсоветник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента региона Асгат Сафаров и нынешний прокурор республики Илдус Нафиков.

Помимо казанцев на прощании были и жители других регионов республики, где некогда работал покойный.Фото: Лика ИСАЕВА

- Провожаем масштабную личность, большого человека. Показал себя чистейшим человеком. Непростые времена пришлись на период его работы. Кафиль Фахразеевич – мой большой учитель. Очень остроумный, его шуток нам будет не хватать. Но с нами остаются его книги, - отметил Нафиков.

Среди пришедших можно было заметить и руководителя Следственного Комитета Кировской области Андрея Виноградова.

Ранее слова соболезнования вдове Амирова Нурие Шамильевне выразил президент республики Рустам Минниханов.

- Это тяжёлая, невосполнимая потеря для Вас, огромная утрата для нашей республики. Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался. Бессменный на протяжении тринадцати лет прокурор республики, преподаватель университета и наставник молодежи, фотохудожник и автор нескольких книг — все грани своего незаурядного таланта он посвящал республике и внёс бесценный вклад в защиту и укрепление законности в Татарстане. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах, - гласит текст телеграммы.

Гражданская панихида прошла с государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.Фото: Лика ИСАЕВА

Напомним, свой в путь в органах прокуратуры Кафиль Амиров начал в 1973 году. Тогда был стал следователем прокуратуры Сармановского района. С 1973 по 1980 годы Амиров являлся старшим следователем прокуратуры ТАССР, с 1980 по 1989 годы — прокурором Вахитовского района Казани, а с 1989 по 1992 годы — первым заместитель прокурора Казани.

В 1992 году Амиров был назначен заместителем прокурора Татарстана, начальником следственного управления прокуратуры. В 1997 - первым заместителем прокурора Татарстана.

Прокурором республики Амиров стал 29 июня 2000 году. На этой должности он находился до 21 сентября 2013 году.