В День защитника Отечества 15-летний парень спас мужчину из горящего дома

Пожар на улице Нагорная в селе Урмышла, что в Лениногорском районе, вспыхнул вечером 23 февраля. Когда на место прибыли пожарные, частный дом был полностью охвачен огнем. Соседи рассказали сотрудникам МЧС, что людей там нет. Как оказалось, 54-летнего хозяина спас 15-летний местный житель Фларид Садриев.

Парень гулял вместе с отчимом, когда они увидели пожар. В ту же минуту они бросились к горящему дому. Отчим остался на улице и встречал пожарные подразделения, а Фларид в это время зашёл в дом.

Войдя, школьник увидел, что горит телевизор в углу зала. Комната была полностью задымлена, на полу лежал хозяин дома. Фларид задержал дыхание и, схватив хозяина дома за запястье, вытащил его на улицу. Там их встретили соседи, которые перенесли пострадавшего в другой дом, где ему оказал помощь фельдшер.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Дом пожарным отстоять не удалось, но соседние строения не пострадали. Открытое горение было ликвидировано менее чем за 20 минут.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.