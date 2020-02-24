"Находится в реанимации с серьезными переломами и сотрясением мозга": Казанская журналистка Лейсан Латыпова попала в ДТП со снегоходом на Камчатке

В воскресенье, 23 февраля, на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова на Камчатке произошло ДТП со снегоходом. По предварительной информации, транспортное средство врезалось в дерево.

Известно, что за рулем снегохода находилась 29-летняя местная журналистка Мария Нетребко, а на пассажирском сиденье - ее коллега, уроженка Татарстана Лейсан Латыпова. Водитель погибла на месте аварии, а пассажирку госпитализировали. Латыпова находится в реанимации с серьезными переломами и сотрясением мозга.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.

Отметим, что Лейсан Латыпова переехала на Камчатку из Казани. Здесь она долгое время работала на телеканале «Эфир».