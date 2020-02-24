2020-02-24T11:10:34+03:00
Происшествия

"Находится в реанимации с серьезными переломами и сотрясением мозга": Казанская журналистка Лейсан Латыпова попала в ДТП со снегоходом на Камчатке

Ее подруга – 29-летняя Мария Нетребко погибла на месте аварии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В воскресенье, 23 февраля, на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова на Камчатке произошло ДТП со снегоходом. По предварительной информации, транспортное средство врезалось в дерево.

Известно, что за рулем снегохода находилась 29-летняя местная журналистка Мария Нетребко, а на пассажирском сиденье - ее коллега, уроженка Татарстана Лейсан Латыпова. Водитель погибла на месте аварии, а пассажирку госпитализировали. Латыпова находится в реанимации с серьезными переломами и сотрясением мозга.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.

Отметим, что Лейсан Латыпова переехала на Камчатку из Казани. Здесь она долгое время работала на телеканале «Эфир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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