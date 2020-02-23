2020-02-23T12:47:57+03:00
Общество

В Набережных Челнах 18 человек отравились хлоркой в бассейне

Шестеро детей были госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел на базе отдыха "Тонус" в Боровецком лесу.Инцидент произошел на базе отдыха "Тонус" в Боровецком лесу.
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Вечером в субботу, 22 февраля, в Набережных Челнах на базе отдыха "Тонус" в Боровецком лесу 18 постояльцев пожаловались на плохое самочувствие. Позже было установлено, что они отравились хлоркой, купаясь в бассейне. Среди пострадавших 9 детей и подростков, 9 взрослых, уточняют "Челнинские известия".

Шестеро несовершеннолетний были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще 12 людям была оказана амбулаторная помощь.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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