В Набережных Челнах 18 человек отравились хлоркой в бассейне

Вечером в субботу, 22 февраля, в Набережных Челнах на базе отдыха "Тонус" в Боровецком лесу 18 постояльцев пожаловались на плохое самочувствие. Позже было установлено, что они отравились хлоркой, купаясь в бассейне. Среди пострадавших 9 детей и подростков, 9 взрослых, уточняют "Челнинские известия".

Шестеро несовершеннолетний были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще 12 людям была оказана амбулаторная помощь.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.