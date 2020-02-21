«КВАРТЕТ И», ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО И АЛЕКСАНДР РЕВВА ВСТРЕТЯТ ВЕСНУ НА ТНТ4

Между праздничными датами 23 февраля и 8 марта телеканал ТНТ4 покажет все фильмы самой народной театральной труппы «Квартет И», комедии со звездой сериала «Домашний арест» Павлом Деревянко и самым красивым резидентом Comedy Club, актёром и певцом Александром Реввой.

Фото: ТНТ

23 февраля и 8 марта для России – это почти национальные праздники. День защитника отечества точно наше изобретение. Международный женский день в своё время популяризировала тоже Россия. И хотя они сегодня уже утратили первоначальный смысл, для всех остались поводом порадовать близких. К тому же эти праздники объединяются в две недели начала весны, поэтому на самом деле не прекращаются ни на день! Для того чтобы сохранить хорошее настроение между НАШИМИ любимыми праздниками ТНТ4 дарит всем зрителям НАШЕ смешное кино и предлагает вместе встречать весну.

Это наше кино не только потому, что произведено в России, а потому, что оно про наши мысли, чувства, отношения, жизненные ситуации и, самое главное, про наш юмор. «Квартету И» удаётся метко шутить над теми вещами, которые на уме у каждого. Их спектакли и фильмы уже стали современной классикой. Герои Павла Деревянко — сплошь узнаваемые типажи, которых актёр доводит до абсурда. А изумительный Александр Ревва украсит своим присутствием любой сюжет.

Встречаем весну с НАШИМ кино:

24 февраля в 22.00 - ДЕНЬ ВЫБОРОВ

25 февраля в 22.00 - ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2

26 февраля в 22.00 - ДЕНЬ РАДИО

27 февраля в 22.00 - БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ

2 марта в 22.00 - О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

3 марта в 22.00 - О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

4 марта в 22.00 - НОЧНАЯ СМЕНА

5 марта в 22.00 - СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ