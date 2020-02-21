С 27 февраля по 5 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет ежегодный Фестиваль чувашской музыки

27 февраля в 18:30 на сцене театра оперы и балета состоится торжественное открытие фестиваля. В программе концерта музыкальные произведения прославленных классиков Чувашии Г. Лебедева, Ф. Васильева, В. Ходяшева, Ф. Лукина, А. Асламаса, Г. Максимова, а также народные песни. В праздничном концерте примут участие приглашённые солисты: лауреат международных конкурсов, солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Сергей Кузнецов и Константин Москалев (г. Москва), лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка концертной организации "Поволжье" Эльвира Никитина (г. Саратов), лауреат международных конкурсов, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Наталья Мокеева (г. Екатеринбург), лауреат международных конкурсов Ирина Михайлова (г. Москва), художественный руководитель Концертно-духового оркестра г. Чебоксары, саксофонист Владимир Петров, а также солисты, хор, симфонический оркестр и воспитанники детской балетной студии театра. Дирижёр – художественный руководитель театра, лауреат международных конкурсов Дмитрий Банаев.

28 февраля в 18.30 на сцене опера Г. Хирбю «Нарспи». Партию Сетнера в спектакле исполнит лауреат международных конкурсов, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Сергей Кузнецов (г. Москва), в роли Свата на сцену выйдет лауреат международных конкурсов, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова Константин Москалев (г. Москва). Оба артиста – наши земляки, еще несколько лет назад они были ведущими солистами Чувашского государственного театра оперы и балета, сейчас их приезд в родную Чувашию и участие в оперном спектакле «Нарспи» – настоящий подарок зрителям. Опера Григория Хирбю, ещё при жизни композитора ставшая чувашской оперной классикой, не утрачивает и поныне своей художественной значимости. Это один из ярких образцов национального музыкального наследия, поставленный на Грант Главы Чувашии. Дирижер спектакля – заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Чувашии Ольга Нестерова.

29 февраля в 18.00 в Зеркальном фойе театра состоится концерт заслуженного артиста Чувашии Дмитрия Сёмкина «МУХТАВ САНА, ХÃЮЛÃХПА ТЕЛЕЙ ÇÈРШЫВÈ!» («СЛАВА ТЕБЕ, РОДИНА ОТВАГИ И СЧАСТЬЯ!»). В программе праздничного вечера песни и отрывки из произведений чувашских композиторов на русском и чувашском языках. В концерте примут участие солисты театра Алексей Петров, Татьяна Прытченкова, Валентина Смирнова-Геворкян, а также приглашённый артист Андрей Макаров. Партию фортепиано исполнит заслуженный работник культуры Чувашии Валентина Архипова.

1 марта в 18.00 театр представит балет Ф. Васильева «Сарпиге». Это первый чувашский балет, получивший сценическое воплощение и поставленный на Грант Главы Чувашии. Музыка чувашского композитора Фёдора Васильева пропитана национальными мелодиями. Она задушевна, выразительна в поэтических и лирических картинах, безудержно весела и задорна в народных сценах, гротескна в обрисовке злых сил. Темы, затронутые в балете «Сарпиге» актуальны и в XXI веке, чем и привлекают зрительскую аудиторию. Дирижер спектакля – заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Чувашии Ольга Нестерова.

5 марта в 18.30 завершит девятый Фестиваль чувашской музыки опера «Шывармань» Ф. Васильева, поставленная на Грант Главы Чувашии. Знаменательно, что именно с этой оперы началась история Чувашского оперного театра. Сотни людей, посетивших премьеру 22 мая 1960 года, стали свидетелями большого успеха композитора и исполнителей. Опера «Шывармань» уже давно является визитной карточкой Чувашского государственного театра оперы и балета. Впервые спектаклем будет дирижировать Никита Удочкин.

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