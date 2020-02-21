День защитника Отечества 2020 в Казани: подробная программа мероприятий

Впереди горожан ждут трехдневные выходные связанные с празднованием Дня защитника Отечества в Казани 2020. Как, оказалось, в столице Татарстана на эти дни запланировано немало мероприятий. «Комсомолка» публикует подробную программу самых интересных событий, которые пройдут в праздничные февральские дни.

СУББОТА - 22 ФЕВРАЛЯ

В 9.00 в парке имени Горького стартует спортивное мероприятие Parkrun Казань. Принять участие в пятикилометровом забеге может любой желающий. Нужно только пройти регистрацию на parkrun и получить специальный штрих-код.

В это же время на стадионе «Трудовые резервы» начнутся соревнования «Red Bull – Шлем и Краги». Это серия хоккейных матчей на открытом льду в формате «четыре на четыре». Интересно, позволит ли погода полноценно провести эти соревнования. Но об этом позже.

Также в эту субботу только в 11.00 на бульваре по улице Фучика пройдет праздник «Я люблю Родину». Для гостей и жителей Казани там организуют выставку экспонатов, которые были найдены в местах сражений Великой Отечественной войны.

Кроме того, запланированы мастер-классы по созданию родословной и исторический квест «Лица Победы». На бульваре будут работать интерактивные площадки для детей, уличный тир и полевая кухня. И все это бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 23 ФЕВРАЛЯ

В сам День защитника Отечества в 7.30 для мужчин и не только около Центра семьи «Казан» стартует фестиваль по ловле рыбы со льда «Казанская блесна - 2020». В соревнованиях примут участие любители не только из Казани, но и из Набережных Челнов, Азнакаево, Менделеевска и Елабуги.

Желающие половить там рыбу должны пройти предварительную регистрацию в сообществе «Рыболовный спорт Татарстана» в социальной сети «ВКонтакте». Открытие фестиваля запланировано на 8.30. Сами соревнования по ловле на блесну продлятся до 14.00.

Также 23 февраля с 10.00 в Казани стартует сбор вторсырья и одежды на переработку. Туда можно сдать не только макулатуру, но и пластик. Будет работать мобильный пункт приема. Экологическая акция состоится в одном из торговых центров (проспект Победы, 141).

Перед участием в ней нужно внимательно изучить инструкцию по подготовке вторсырья. То есть, по сути, посмотреть, что можно сдать, а что нельзя. Акция продлится до 14.00.

Также в 10.00 в Казани на трассе «Елки» в поселке Сухая Река пройдут гонки на кроссовых мотоциклах и питбайках. После состязаний байкеры раньше всех в городе сожгут чучело Масленицы и приготовят блины.

В 13.00 в казанском парке Победы в честь Дня защитника Отечества все желающие смогут стать участниками семейной спортивной эстафеты «Папа и сын». Также там организуют выставку спецтехники и оборудования МЧС Татарстана. Кроме того, у пришедших на праздник будет возможность и выиграть памятные призы. Вход свободный.

Чуть позже – в 16.00, в торговом центре по адресу: проспект Победы, 141, на сцене выступит камерный оркестр Молодежного театра на Булаке. Он исполнит классические мелодии, популярные шлягеры и современные хиты.

Завершиться этот праздничный день в Казанской ратуше V фестивалем Hotel de ville с Ольгой Скепнер. Звездой юбилейного сезона станет американская джазовая певица и композитора Селис Хендерсон. В столице Татарстана она выступит впервые. Во время ее выступления прозвучат как собственные произведения, так и известные хиты Стиви Уандера, Принс, Арианы Гранде, Джими Хендрикса, Ареты Франклин, Джони Митчелл. И все это в джазовой импровизационной обработке. Начало концерта в 18.00.

Фото: kzn.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК – 24 ФЕВРАЛЯ

Этот понедельник также будет выходным. Его, согласно российскому законодательству, перенесли из-за того, что День защитника Отечества в этом году выпал на воскресенье.

Итак, утром 24 февраля в Горкинско-Ометьевском лесу Казани для всех желающих будет организована бесплатная тренировка по скандинавской ходьбе. Она подойдет как новичкам, так и более опытным любителям. Место сбора - у спортивной базы. Для участия в тренировке нужно принести с собой палки для скандинавской ходьбы. Начало мероприятия в 9.00. Если что-то непонятно или нужно уточнить, лучше поговорить с тренером по телефону: +7(937)529-83-78.

И снова о культуре. 24 февраля в 17.00 в малом зале Казанской консерватории состоится виолончельный концерт Павла Глазырина из Санкт-Петербурга. Музыкант исполнит произведения Паганини, Форэ, Чайковского, Сен-Санса и Поппера.

А в 17.30 в культурном центре «Московский» начнется музыкальный вечер «Город детства». На сцене выступят: бэнд «Стиляги», арт-проект Sunrise и вокальная студия «Дорога звезд». Вход свободный.

КАК ПОГОДКА

Утром в субботу, 22 февраля, местами в Татарстане и Казани ожидается туман, предупреждает Гидрометцентр республики. Преимущественно в этот день будет без осадков, ветер умеренный. Днем температура воздуха максимум будет в пределах от -1 до +3 градусов (в Казани от 0 до +2).

23 февраля прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый. Днем в Татарстане ветер местами в порывах будет достигать 15-17 м/с. Максимум, что покажут столбики термометров, так это от 0 до -5 градусов.

24 февраля. Возможен тот же снег, а в отдельных районах метель и гололед. Ветер местами порывистый сильный до 15-17 м/с. Температура воздуха днем от -3 до +2 градусов.

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