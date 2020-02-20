«Он отрицает свою вину, но мы будем бороться»: в Ульяновске девушка-волонтер заявила на дворника Хладкомбината из-за покалеченной собаки

Ночью с 19 на 20 февраля волонтеру из Ульяновска Катерине Фундук позвонил один из сотрудников городского Хладкомбината. Он сообщил, что местный дворник ударил собаку по кличке Джессика, которая жила у комплекса, арматурой по голове. Животному требовалась срочная помощь ветеринаров.

Катерина ночью отправилась на Хладкомбинат. Она нашла покалеченное животное отвезла его в Самару. Именно в этом городе, по словам девушки, ветеринары ни раз спасали жизни ее «подопечных».

- У нее (собаки – Ред.) отек мозга, перелом черепа в двух местах. Врачи приняли решение оставить ее в стационаре на 2-3 дня. Собака в крайне тяжелом состоянии, - рассказала «Комсомолке» Катерина Фундук,.

После она рассказала, что уже вернулась из Самары в Ульяновск и написала заявление в полицию о жестоком обращении с животным. Свои показания, по словам Катерины, уже дали сотрудники Хладкомбината.

- В присутствии полиции четыре сотрудника выдвинули предположение, что это был он (дворник – Ред.), так как он неоднократно наносил увечья животным, живущим у комплекса, - отметила в беседе с «Комсомолкой» волонтер.

Сам же дворник утверждал, что не трогал Джессику.

- Он отрицает свою вину, но мы будем бороться за справедливость до конца, - заявила на это Катерина.