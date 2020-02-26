ПОРОХ НЮХАЛИ! ПУД СОЛИ ЕЛИ!

Может ли молодой человек или девушка из обычной семьи, новоиспеченный сотрудник большого предприятия, рассчитывать на то, что его мнение, предложения будут выслушаны на самом высшем уровне руководства? Напрямую, без посредников. Может! Если речь идет о Казанском пороховом заводе, а молодой сотрудник демонстрирует активность, инициативен, толков и хочет быть частью жизни своего предприятия.

Молодежное движение на старейшем предприятии Казани, не так давно отметившем 230 лет со дня основания, набирает все больше оборотов. Руководство завода считает, что специалисты в возрасте до 35 лет - это будущее казанской «оборонки». А будущее надо готовить - растить молодые кадры, не только вовлекая их в производственный процесс, но и предоставляя возможности для интересной наполненной жизни, обеспечивая условия для карьерного роста.

Как это происходит? На пороховом заводе реализуется программа «Молодые кадры», которая является частью Коллективного договора. Создан Совет молодых ученых и специалистов, объединяющий выпускников вуза со стажем менее 5 лет. И вот уже более 20 лет работает Союз молодежи, в который входит около тысячи активных молодых рабочих и представителей ИТР до 35 лет.

Благодаря тому, что в каждом цехе есть свой молодежный лидер, никто из новичков не остается без внимания. Любой имеет возможность найти то, что ему интересно, участвуя в многочисленных мероприятиях молодежной жизни. Направлений - масса, есть куда приложить свои силы всем - от экстравертов до тихонь, от фанатов спорта до певцов, от технарей-изобретателей до любителей помогать людям.

- На заводе ежегодно проходит конкурс «Лучший по профессии», где молодые сотрудники могут показать свое мастерство, - рассказывает председатель Союза молодежи (СМ) Алия Сунгатуллина. - И если в 2019 году конкурсы проводили по шести номинациям (профессиям), то в 2020 году будем реализовывать проект уже по десяти номинациям. Кстати, в минувшем году мы победили в городском конкурсе «Лучший по профессии». Очень развит и любим у нас спорт - от шашек до лыж. Ребятам есть где тренироваться - у нас два своих больших спортзала, тренажерный зал, где работают профессиональные тренеры. Наверное, поэтому мы постоянные участники больших республиканских соревнований и завоевываем на многих из них призовые места.

На заводе есть и свои звезды сцены - танцоры, артисты, кавээнщики, певцы. Они блистают на заводских праздниках, выступают за честь Казанского порохового на телефестивале творчества рабочей молодежи «Наше время - Безнен заман». В последнем фестивале пороховики отличились в трех номинациях, взяв два первых и одно третье место. А «золотой голос завода» - старший мастер по ремонту КИПиА Андрей Волков, который пел за Пороховой все семь лет существования фестиваля, - получил отдельный памятный подарок.

- А еще мы очень ценим людей с организаторскими талантами, - говорит Алия. - Ведь все, что мы делаем, требует большой координационной работы - подбирать людей, закупать нужные материалы, билеты, подарки и так далее. Устроить праздник для ветеранов к 9 Мая, съездить к подшефным в детский туберкулезный санаторий «Березовая роща», придумать командные игры и выступления на заводскую Масленицу или Новый год - тут одному не справиться!

С каждым годом Союз молодежи чувствует себя все увереннее, а значит, и берет на себя больше. Вот и краткие поездки молодежных лидеров к коллегам на другие предприятия промышленного комплекса и приглашения к себе для обмена опытом вылились в этом году в новый большой проект - Слет работающей молодежи среди предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Казанский пороховой завод принял у себя более 65 представителей оборонных предприятий со всей России!

Профессиональное совершенствование под руководством опытных наставников вместе с развитием лидерских качеств в работе СМ рождает новые имена - перспективных молодых людей, которых руководство замечает и продвигает на руководящие должности. Немало ключевых постов в управлении основным производствами уже занимают молодые ребята. В их числе Татьяна Михайлова, Никита Гончаров, Дмитрий Никитин, Рузиль Валиев. Другие инициативные молодые работники включены в кадровый резерв.

И Александр Борисович Лившиц, в недавнем прошлом молодой специалист, а теперь генеральный директор Казанского порохового завода, лично держит руку на пульсе, встречаясь с активом СМ, внимательно выслушивая молодежь, их нужды, идеи, предложения.

…Вот так и получается, что если ты молод и амбициозен, на Казанском пороховом заводе у тебя есть все шансы «дорасти до директора» - сначала до встречи, а там кто знает?

- Именно от вас будет зависеть дальнейшее развитие нашего завода, - не раз говорил молодым Александр Лившиц. - Только в единстве опыта и молодости возможно такое поступательности развитие, какое сейчас мы можем наблюдать на предприятии.