ЗАВОД КМПО: СТАБИЛЬНОСТЬ И КАРЬЕРА

Дамир Каримуллин, генеральный директор АО «КМПО»:

«Все мы знаем, что успешность работы любого предприятия зависит от наличия персонала высокого профессионального уровня, ведь даже при новейших технологиях и самой лучшей технике именно люди определяют эффективность работы компании»

В центре Авиастроительного района Казани расположен крупный машиностроительный завод - АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО»). Каждое утро через проходную проходит около 4 тысяч человек, все они заняты производством высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Продукция предприятия - газотурбинные двигатели и газоперекачивающие агрегаты - эксплуатируется по всей России и странам ближнего зарубежья.

Выдерживать острую конкурентную борьбу невозможно без наличия высококвалифицированных сотрудников.

Благодаря продуманной системе мер КМПО обеспечивает социальную стабильность и создает условия для профессионального роста.

- В этом году будет 10 лет, как я устроился на КМПО, - рассказывает оператор станков с ЧПУ Артур Фаррахов. - А впервые пришел на завод, когда еще учился в авиационном техникуме. Первые впечатления - как рабочие так быстро и уверенно выполняют сразу несколько операций, обслуживают сразу по два станка?.. Пришел на работу с 3-м разрядом. Через три года заработал 4-й. Сейчас у меня уже 5-й. И еще три дополнительные профессии, которым обучился здесь же, не отходя от станка: токарь, электроэррозионист и наладчик станков и манипуляторов с ПУ.

На КМПО созданы все условия для карьерного роста и повышения квалификации, работает учебно-производственный центр, есть программы по взаимодействию с техническими вузами страны, например, МГТУ им. Баумана. Развит институт наставничества.

- Наставничество позволяет передать накопленный бесценный опыт ветеранов объединения новому поколению, помогает работникам в профессиональном становлении и адаптации, - отмечает директор Департамента трудовых отношений Сергей Зимин.

Основополагающим фактором в мотивации персонала является социальная стабильность и уровень заработной платы. Средняя зарплата в 2019 году составила 46 476 рублей. Моторостроители могут участвовать в программе социальной ипотеки, действуют корпоративные программы по улучшению жилищных условий: дотация на покупку коммерческого жилья, компенсация части расходов за съем жилья. Сотрудникам обеспечены регулярное медицинское обследование, ежедневная компенсация, доступно лечение в профилактории и российских санаториях.

Особо отличившиеся рабочие и специалисты по представлению своих подразделений пополняют ряды «Золотого фонда» объединения. Он создан в 2009 году по инициативе генерального директора Дамира Каримуллина. Попасть в него заводчане считают почетным.

- Рад, что меня включили в список рабочих «Золотого фонда», - говорит Фаррахов. - Это и хорошая финансовая поддержка, и участие в разных мероприятиях. Конечно, к человеку предъявляют много профессиональных требований. Но это обоснованно. Это дает стимул максимально проявить себя, заявить о себе как о профессионале.

Совсем недавно некоторые молодые представители «Золотого фонда» побывали в Японии, где посетили известные промышленные корпорации.

- Поддержка молодежи занимает особое место. Им предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка. Подъемные пособия выплачиваются молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся на завод, - говорит Зимин. - Сегодня на предприятии численность молодежи составляет 30 процентов.

Кадровая и социальная политика предприятия свидетельствует об одном - что на КМПО персонал и его развитие ставят в приоритет.