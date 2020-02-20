2020-02-20T19:20:35+03:00
Происшествия

ФСБ в Татарстане накрыла джихадисткую ячейку Ат-Такфир Валь-Хиджр*

В нее вошли трое местных жителей и гражданин Украины
Олег ЛУГОВОЙ
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Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия еще продолжаются.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия еще продолжаются.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ФСБ, полицейские и сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по задержанию членов джихадисткой группы, которые планировали совершить ряд тяжких преступлений. В том числе, они искали деньги для выезда на территорию Сирии, чтобы вступить там в ряды международной террористической организации.

Также силовиками были собраны доказательства о создании ими в Татарстане ячейки экстремистского международного религиозного объединения Ат-Такфир Валь-Хиджра*. В нее вошли трое местных жителей и один гражданин Украины.

К слову, во время проведения спецоперации по задержанию членов ячейки, в руках правоохранителей в том числе оказался и ее лидер.

- В отношении троих членов группы было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистского сообщества», - сообщили в управлении ФСБ по Татарстану. - Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Так, во время обысков по четырем адресам силовики нашли и изъяли религиозную литературу «джихадистского» толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации.

* запрещенная в России экстремистская международное религиозное объединение

ИСТОЧНИК KP.RU

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