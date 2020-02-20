2020-02-20T15:26:38+03:00
Общество

Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля

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Исследовательский проект Билайн.Аналитика изучил, как абоненты Билайн готовились к Дню всех влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля. В преддверии праздника пользователи активнее заходили на сайты с контентом 18+ и приложения для знакомств, а в День Святого Валентина был зафиксирован резкий рост спроса со стороны мужской половины населения на каршеринг.

Согласно данным Билайн.Аналитика, накануне Дня Всех влюбленных отмечается рост числа посещений сайтов с тематикой 18+. Сильнее всего интерес к таким ресурсам возрос у абонентов Билайн из российских регионов (без учета двух столиц): объем посещений 12 февраля увеличился на 15% по сравнению с уровнем неделей ранее, а 13 февраля их посещали на 13% чаще. В целом по России с учетом Москвы и Санкт-Петербурга количество посещений сайтов 18+ 12 февраля увеличилось на 6%, а 13 февраля – на 3%.

Пик подготовки к празднику пришелся на 12 февраля. По данным Билайн.Аналитика, в этот день количество уникальных пользователей на таких сайтах знакомств, как Tinder (18+), Badoo (18+), «Фотострана» (18+), Pure (18+) и Mamba (18+) увеличилось примерно на четверть по сравнению с уровнем предыдущей недели. Мужчины чаще всего выбирали Badoo (примерно 46% уникальных посетителей исследованных сайтов знакомств), Tinder (31% уникальных посетителей) и Pure (около 10%). В то же время среди женщин Badoo и Tinder пользовались примерно одинаковой популярностью (38% и 36% уникальных пользователей соответственно).

Количество поисковых запросов, посвященных Дню Святого Валентина, показало двукратный рост 12-13 февраля по сравнению с аналогичными днями неделей ранее. Причем женщины готовились к празднику заранее, а вот мужчины подбирали сюрпризы своим половинкам в последний момент: большая доля запросов накануне праздника приходилась на женщин, а в сам День всех влюбленных был зафиксирован резкий всплеск поисковых запросов пользователей мужского пола (их количество выросло в несколько раз). В топ-3 запросов абонентов Билайн вошли следующие темы: «что подарить на 14 февраля», «что приготовить», а также «где отметить».

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В РЕАЛЬНОСТИ

Стараясь отметить День всех влюбленных как следует, абоненты Билайн активно следовали советам из интернета, но также и придумывали свои варианты как сделать этот день особенным. К примеру, 14 февраля мужчины на 13% чаще заказывали каршеринг (такие сервисы, как BelkaCar (6+), «Делимобиль» (6+), «Яндекc.Драйв» (6+), YouDrive (6+) и другие) по сравнению с показателем неделей ранее - таким образом, они могли попробовать применить полученные при подготовке к празднику навыки в нестандартных условиях. В то же время женщины предпочли больший комфорт – по данным исследования, они на 8% чаще в этот период бронировали жилье на Airbnb (6+).

Некоторые абоненты Билайн в День всех влюбленных продолжали поиски второй половинки и изучение различных аспектов любви, однако их количество несколько снизилось. Так, 14 февраля наблюдался спад интереса абонентов Билайн к сайтам с контентом 18+: в среднем количество посещений таких ресурсов 14 февраля сократилось на 14% по сравнению с уровнем недельной давности. Резкий спад был зафиксирован в Москве – абоненты Билайн в столице посещали эти ресурсы почти вдвое меньше, чем за неделю до праздника. В Санкт-Петербурге интерес к таким сайтам упал на 7%. Это можно объяснить, в частности, тем, что, обогатившись накануне интересными знаниями и новыми знакомствами, абоненты Билайн предпочли реальность виртуальности.

ТРЕНДЫ 18+

Билайн.Аналитика также выделила основные тренды дата-потребления в части контента 18+. Мужчины традиционно посещают подобные сайты чаще женщин - а в День всех влюбленных число посещений таких сайтов абонентами Билайн мужского пола оказалось в 7 раз больше, чем число посещений женщинами. Однако самая большая разница между полами была зафиксирована в Санкт-Петербурге: мужчины посещали сайты с контентом для взрослых 14 февраля в 13 раз больше, чем женщины.

Согласно исследованию, 14 февраля в категории до 30 лет девушки заходили на сайты 18+ чаще парней (в эту возрастную категорию попало 40% девушек такого возраста и только 25% парней). Большая часть посетительниц таких ресурсов – в возрасте 18-25 лет, в то время как среди представителей мужского пола чаще всего заходили на сайты с контентом 18+ россияне в возрасте 30-35 лет.

По данным Билайн.Аналитика, россиянки старше 65 лет также интересуются подобными интернет-ресурсами (на них пришлось 4% «женских» посещений, в то время как среди «мужских» посещений на эту возрастную категорию пришлось лишь 2% посещений).

Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн по всей России. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за первые недели февраля 2020 года.

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