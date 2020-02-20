2020-02-20T13:28:34+03:00
Общество

Шины из одуванчиков, пластик из бананов: казанские школьники обсудили, как решать экопроблемы

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В борьбе за здоровье планеты нужно действовать сообща, убедились ребята во время игры.В борьбе за здоровье планеты нужно действовать сообща, убедились ребята во время игры.
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В многопрофильной школе №181 Казани 18 февраля прошел открытый экоурок социального проекта «Разделяй с нами. Мир без отходов». Примерив на себя роли бизнесменов, ученых, представителей государства и общественников, старшеклассники попробовали решить острые экологические вопросы.

КОГДА ДВА ПЛЮС ДВА РАВНО ПЯТЬ

- Мероприятия на тему экологии у нас проводятся постоянно. Вот недавно привезли в школу фандоматы для раздельного сбора пластика, стекла и других видов мусора. Был азарт собрать больше баллов - сдавать больше мусора, но младшеклассники начали таскать чуть ли не мешками, чуть запал не пропал, - рассказали перед уроком «Комсомольской правде» учащиеся 10А Рамиль Амиров и Иван Савельев. - Но, конечно, все эти мероприятия нужны, они меняют отношение к «зеленой» теме.

В начале урока десятиклассники совершили экскурс в историю «мусорной проблемы», узнав немало любопытных фактов из прошлого. Потом общественный активист Гузелия Гималтдинова, ведущая урок, познакомила школьников с инновационными идеями их сверстников в области обращения с отходами. Например, 16-летняя девушка предложила получать из банановой кожуры пластик для изоляции проводов. И не просто предложила, а выстроила химический процесс, работая над проблемой в течение двух лет. Другая идея – использовать для производства резины сок из одуванчиков.

Десятиклассники оттачивали умение вместе найти решение и не бояться необычных путей.

Десятиклассники оттачивали умение вместе найти решение и не бояться необычных путей.

Ребятам нужно было проголосовать за самые удачные варианты. Затем школьники разделились на четыре команды (государственные деятели, ученые, бизнесмены и активисты) и в своей роли разработали программу по борьбе с мусором до 2050 года. Школьники могли воспользоваться готовыми решениями на карточках или предложить свои.

Из «своих» вариантов прозвучала, например, мысль собирать в конце учебного года использованные школьные тетради и… сжигать их. «Коллеги» предложившего быстро нашли недостатки в этом «экометоде».

Многие учителя в РТ уже воспользовались готовыми методическими материалами для проведения экоурока «Разделяй с нами».

Многие учителя в РТ уже воспользовались готовыми методическими материалами для проведения экоурока «Разделяй с нами».

- Ребята сегодня порадовали - активно участвовали в игре, хорошо вжились в роли, - прокомментировала Гузелия Гималтдинова, представитель общественной организации «Экологичная Казань». – Этот вариант урока мне и самой нравится, ведь он приводит к экологической осознанности через игру. Я постаралась донести мысль, что всем нам – ученым, общественникам, бизнесменам, представителям власти - важно действовать сообща, чтобы достигнуть эффекта синергии, когда два плюс два равно не четыре, а пять. Вообще я не в первый раз использую такие разработки экоуроков и благодарна их создателям.

Провести этот и три других интерактивных экоурока проекта «Разделяй с нами» может любой учитель. Презентацию, сопроводительный текст, раздаточный материал для заданий, методический гид можно бесплатно скачать на сайте разделяйснами.рф. Так поступили уже сотни педагогов в РТ.

Мало поставить контейнеры для разделения мусора - нужно научить экологичному образу жизни.

Мало поставить контейнеры для разделения мусора - нужно научить экологичному образу жизни.

«ХОТИМ СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ»

Александр Горбачев, менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия:

«Разделяй с нами» – это масштабный проект по претворению идеи разделения отходов в жизнь и привлечению внимания к проблеме утилизации отходов. Компания устанавливает контейнеры для раздельного сбора в школах, университетах, дворах в разных регионах России, но этим дело не ограничивается. Мы понимаем, что, если просто поставить контейнеры, люди будут привычно бросать мусор, не разделяя его. Поэтому очень важна просветительская составляющая. Кроме экоуроков для школьников, проводятся экоквесты для студентов и «Экодворы» - праздники для всех возрастных и социальных групп, на которых можно приобщиться к экологическому образу жизни»

Директор многопрофильной школы Дина Альбертовна Абдуллина:

«Необычные форматы уроков - не редкость в нашей школе. Например, у нас разработаны совместные уроки учителей биологии и русского языка, географии и биологии. Что касается экологического воспитания, нашей школе только третий год, но уже два года в каждой параллели есть экоклассы, которые сотрудничают с эколого-биологическим центром Казани и вместе с родителями проводят свои проекты. Кстати, родители у нас очень активные, они охотно втягиваются в такие мероприятия»

Две недели назад в нашей школе установили фандоматы для раздельного сбора мусора, и теперь в обычных урнах уже нет пластика. Ребята дисциплинированно кладут мусор в фандоматы, в нужную ячейку. И это радует, ведь экологическая культура будущего начинается с детей.

Дамир Валиуллин, начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ:

«Тема экологии сегодня невероятно интересна, можно сказать, она получила вторую жизнь в последние несколько лет. Мы вместе с другими министерствами и общественными организациями проводим множество мероприятий по всей республике. Уверен, наши усилия не пройдут даром - в ближайшие годы мы должны увидеть качественный скачок в отношении к окружающей среде и проблеме утилизации мусора.

Мы готовы и дальше участвовать в мощном «зеленом» движении и предоставить для этого все инструменты - методики, площадки, призы. Следите за мероприятиями в социальных сетях, критикуйте нас, если нужно, и мы обсудим с вами, что мы делаем неправильно. Хочется, чтобы наша республика стала для других регионов примером активного участия в «зеленой волне»

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