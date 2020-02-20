"Зенит" впервые в истории не попал в плей-офф Лиги Чемпионов: кто виноват, система турнира или все же команда?

За последние годы казанский "Зенит" приучил своих болельщиков к победам. На российской арене волейбольный клуб из Татарстана считался просто непобедимым. Многие команды и не скрывали, что боролись только за второе место. В Европе "Зениту" также долгое время не было равных, но все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Стоит признать, что "Зенит" уже не та машина по завоеванию трофеев. За последний год казанцы успели проиграть в финалах чемпионата России и Лиги Чемпионов прошлого сезона. Теперь же новый отрицательный момент. "Зенит" не смог пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. Причем, это произошло впервые в истории команды. "Зенит" регулярно играл в главном клубном турнире континента с сезона 2007-2008. Да, команда не всегда попадала в тройку сильнейших, порой уступая на стадиях 1/8 или 1/4 финала, но из группы выходила всегда.

Что же произошло сейчас? Началось все еще с первого матча. Выездной поединок с бельгийским "Греньярдом" казанцы проводили всего через пару дней после завершения клубного чемпионата мира и длительного перелета из Бразилии. Бельгийцы воспользовались усталостью соперника и выиграли 3:2.

В тот момент казалось, что это просто недоразумение. "Зенит" оставался фаворитом группы, спокойно обыграл на выезде турецкий "Халкбанк". а затем случился странный матч против "Ястшембски". Поляки и казанцы взяли по две партии. В пятом сете казанцы вели 14:9, но умудрились проиграть партию и матч.

Потом последовали победа над "Греньярдом" и поражение от "Ястшембски". Перед заключительным матчем с "Халкбанком" в группе сложилась необычная ситуация. "Ястшембски" безоговорочно лидировал с 14 очками. В активе "Зенита" было 8 баллов, у "Греньярда" - 7.

Однако именно бельгийцы находились на втором месте. Почему? Дело в том, что по регламенту турнира место в таблице определяется по количеству побед и поражений. "Зенит" выиграл дважды, а "Греньярд" - трижды. Вот и вся арифметика. Как тут не вспомнить поражение в Бельгии на старте турнира.

Впрочем, шансы на выход из группы оставались. "Зениту" надо было побеждать "Халкбанк" и ждать, как сыграют конкуренты. Необходимо было, чтобы "Греньярд" проиграл дома "Ястшембски", а также, чтобы в своих матчах уступили итальянский "Трентино" или бельгийский "Кнак". Дело в том, что в плей-офф выходили победители групп и три лучших коллектива, занявших вторые места. Одну путевку застолбил за собой "Кузбасс", на две другие претендовали "Зенит", "Трентино" и "Кнак".

В поединке с "Халкбанком" у игроков "Зенита" было заметно волнение. Достаточно вспомнить лишь эпизод из первой партии, когда комфортные 19:12 превратились в 19:21.

Стартовый сет казанцы выиграли 25:23, а вот во втором с таким же счетом проиграли. В дальнейшем игроки "Зенита" собрались и уверенно довели матч до победы, выиграв третью и четвертую партию 25:19 и 25:15.

Оставалось только ждать и надеяться на осечки конкурентов. Первая новость и сразу хорошая. "Трентино" потерял очки в матче с чешским "Ихостроем". Результат "Кнака" уже мало интересовал. Бельгийцы, к слову, свой матч выиграли в трех сетах.

Последними свои отношения выясняли "Греньярд" и "Ястшембски". Первый сет взяли бельгийцы, второй и третий - поляки. Казалось, что "Ясшембски" доведет дело до победы и пустит "Зенит" в плей-офф. Однако в итоге "Греньярд" выиграл 3:2. оставив казанцев на третьем месте.

В плей-офф в итоге вышел "Трентино". Кто знает, возможно игроки "Ястшембски" решили, что "Трентино" слабее "Зенита", и с ним будет легче сыграть в плей-офф. Так или иначе, но "Зенит" остался за бортом Лиги Чемпионов. С одной стороны, для имиджа команды это плохо. С другой, игроки смогут отдохнуть и лучше подготовиться к решающим матчам чемпионата России. Задачу вернуть звание сильнейшей команды страны никто не отменял.