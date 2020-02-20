В Ульяновске водители устроили погоню за лихачем, который сбил беременную женщину
19 февраля вечером жители Ульяновска стали очевидцами того, как на улице Рябикова в Засвияжье на "зебре" легковушка "Лада Калина" сбила женщину. Как заверяют в соцсетях, она беременная. К пострадавшей, которая осталась лежать на дороге, бросились очевидцы.
А один из них, как утверждается, открыл заднюю пассажирскую дверь и сел в салон атомобиля. Потом он якобы начал выходить с другой стороны. Но не успел он сделать это до конца, как водитель внезапно сорвался с места и в попытке скрыться протащил за собой мужчину несколько метров.
В Ульяновске водители устроили погоню за лихачем, который сбил беременную женщину.соцсети
В погоню за лихачом бросились уже другие водители, ставшие свидетелями происшествия. В итоге водитель и его пассажиры на автомобиле "Мицубиси Лансер" нагнали отечественную легковушку. Машина лихача оказалась заблокирована на дороге, а его самого после короткого разговора не выпускали из салона до приезда полицейских.
По предварительным данным, водитель "Лады Калины" в момент наезда на пешехода был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU