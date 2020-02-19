Учился в Казани, принял ислам и жаловался на частые избиения: В США задержали мексиканца и обвинили в работе на Россию

Интересная новость пришла из США. Там задержали 35-летнего мексиканца, который якобы работал на Россию и шпионил за неким американским чиновником. Соответствующее сообщение появилось на сайте департамента юстиции США.

Корреспонденты "Комсомольской Правды-Казань" перевели пресс-релиз. Если ему верить, то некий 35-летний Эктор Алехандро Кабрера Фуентес должен был добыть для чиновника из России фотографии автомобиля представителя американского правительства. Это, согласно пресс-релизу, подтвердил и сам задержанный мексиканец. К слову, "задание" Фуентес выполнил. Если верить документу, опубликованному департаментом юстиции США, его задержали в аэропорту Майами и во время досмотра обнаружили в его телефоне "нужные" фотографии.

Правда это или нет, пока сказать сложно. А вот личность задержанного в США мексиканца знакома многим казанцам. Он пять лет отучился в КГУ (ныне КФУ). В вузе он быстро стал популярным. Корреспондент "Комсомольской Правды-Казань" Лидия Кирьянова в то время работала в другом издании - "Наш дом - Татарстан". В 2009 году она общалась с Кабрерой.

- Мы познакомились, когда я брала у Алехандро интервью, - рассказала Лидия Кирьянова. - Его в 2009 году почти единогласно избрали председателем АИСА - Ассоциации иностранных студентов и аспирантов. Алехандро приехал учиться к нам из Мексики, интересовался молекулярной биологией.

В Казани у Алехандро осталось много друзей. Фото: "Наш дом - Татарстан".

В Казань он переехал из Воронежа, где отучился год. Однако была пролема - иностранцев часто избивали. Доставалось и Алехандро.

- Нападения на иностранных студентов были обычным явлением. На улице избивали всех моих соседей по общежитию, да и мне однажды крепко попало! За что? Думаю, что воронежские девушки очень красивы, а местные парни просто ревновали ихк нам, - рассказал в том интервью Лидии Кирьяновой Эктор Алехандро.

В Казани Фуентес с подобным не сталкивался. Он быстро освоился, учил русский и татарский языки. Кроме того, он влюбился в местную девушку и ради нее принял ислам.

- Алехандро после окончания КГУ отправился в Германию, там хотел поступить в один из вузов, чтобы продолжить занятия по молекулярной биологии, фармакологии и фармакотерапии, - вспоминает журналист Кирьянова. - Насколько я помню, уехал он вместе со своей женой Алией. Ради того, чтобы жениться на своей избаннице, католик Алехандро принял ислам. Никах у них был в мечети Кул Шариф в 2008 году. Но мы переписывались время от времени. Алехандро и Алсу писали, что собираются заниматься наукой, работать в других городах и странах.

Если, опять же, верить пресс-релизу департамента юстиции США, то ныне Фуентес проживает в Сингапуре. Первые слушания по его делу состоятся 21 февраля, а сам суд намечен на 3 марта.