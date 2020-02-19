Экс-игрок "Барселоны" и трансферная цель "Спартака": Кем усилится "Рубин" до закрытия трансферного окна

В ближайшую пятницу в России официально закроется трансферное окно. У команд есть последняя возможность подписать новых футболистов. "Рубин" нынешней зимой устроил масштабное обновление команды. Ряды казанского коллектива пополнили сразу восемь новичков - защитники Сантос и Самошников, полузащитники Макаров, Тарасов, Бакаев, Йевтич и Абильдгор, а также форвард Игнатьев.

Однако, селекционная работа еще не завершена. По словам Леонида Слуцкого, его беспокоит позиция левого защитника. В последних матчах на ней наигрывался Александр Зуев, но экс-спартаковец все же больше игрок атаки, поэтому вполне логично, что Слуцкий хочет пригласить опытного игрока.

- Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить её. Потому что Поярков и Степанов – два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определенный набор качеств. Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособны. Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников – это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков. Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом, - заявил Слуцкий.

В СМИ мелькали разные фамилии, но чаще всего писали об интересе "Рубину" к фланговому защитнику "Урала" Михаилу Меркулову. При этом, игрока уже год обхаживает "Спартак", но дальше разговоров об интересе "красно-белых" дело не дошло. Этим и может воспользоваться "Рубин". Контракт игрока с "Уралом" истекает летом, так что сейчас есть возможность приобрести игрока за относительно небольшие деньги или же подождать несколько месяцев и взять игрока бесплатно.

Фото: ФК "Урал".

Второй вариант для усиления - защитник "Оренбурга" Сергей Терехов. 29-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах и записал на свой счет две голевые передачи. Учитывая, что летом в "Рубин" из "Оренбурга" перебрался другой защитник - Бегич, а также, пусть и всего на несколько дней по маршруту Оренбург-Казань проследовал полузащитник Сутормин, некий контакт между клубами есть и если интерес к Терехову реален, то стороны смогут договориться.

Фото: ФК "Оренбург".

Однако не только игроков на позицию левого защитника рассматривают тренеры "Рубина" в качестве усиления. Так, например, руководство казанского клуба следит за ситуацией с Олегом Шатовым. В "Зените" у него нет стабильного места в составе. Контракт, который заканчивается уже летом, с большой долей вероятности продлевать не будут. Сообщалось, что игрока могут отправить в аренду в "Сочи", но сам игрок не захотел ехать на юг. Возможно, что боссы "Зенита" все же дадут вольную полузащитнику в последние дни трансферного окна.

Фото: ФК "Зенит".

Еще один любопытный потенциальный новичок - защитник Дмитрий Чигринский. 34-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Он начинал свою карьеру в донецком "Шахтере", в 2009 году его за 25 миллионов евро выкупила "Барселона". Но уже через год защитник вернулся в Донецк. Затем Чигринский перешел в "Днепр", а с 2016 года выступает за греческий АЕК, который недавно возглавил бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера.

Фото: УЕФА.

По данным греческого издания Agonasport, в приглашении Чигринского заинтересован лично Леонид Слуцкий. В опытном украинце он видит "дядьку", который бы доносил его идеи как на поле, так и за его пределами.