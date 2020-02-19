2020-02-19T14:50:51+03:00
Общество

Корь, грипп и коронавирус: в Казани после, в том числе, китайских спортсменов в Центре гимнастики проведут дезинфекцию

На время соревнований в рамках этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин там также введут масочный режим и ограничат допуск детей на тренировки
Олег ЛУГОВОЙ
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По прибытию всех иностранных участников сначала проверят на высокую температуру.По прибытию всех иностранных участников сначала проверят на высокую температуру.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скорее всего это будут последние граждане Китая, которые в ближайшее время посетят не только Казань, но и Россию.

Несмотря на ограничения по въезду спортсменов из КНР на территорию Татарстана в связи с распространением коронавируса, они все же примут участие в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин.

А уже 20 февраля вступает в силу постановление правительства России, согласно которому временно прекращается прием и оформление документов, а также выдача приглашений на въезд граждан Китая.

Получается, фехтовальщицы из КНР успели вовремя. Что же ждет их в Казани? Оказалось, что проверке подвергнутся все спортсмены участники Кубка, не только из Китая.

- В связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой по ряду инфекций в некоторых странах-участницах Кубка (корь, грипп, коронавирус) все прибывающие в аэропорт Казани спортсмены пройдут контроль температуры тела с использованием тепловизора, - рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана. - Все участники Кубка будут опрашиваться на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ.

Отметим соревнования пройдут в казанском Центре гимнастики с 19 по 24 февраля и в них примут участие около 200 спортсменок из 35 стран мира.

Помимо проверок в аэропорту, в гостиницах, где будут проживать участники соревнования, а также в Центре гимнастики, должны провести усиленную дезинфекцию. В том числе это касается и столовых. Там будут использовать бактерицидные облучатели воздуха и введен масочный режим.

В свою очередь, отдельно за китайскими спортсменами в гостинице будет вестись медицинское наблюдение. Мало того, по приезду они пройдут лабораторное обследование.

Все время, пока будут идти соревнования, в Центре гимнастики будут дежурить медработники. Также этот период детям ограничат посещение тренировок, особенно если они не привиты против кори и гриппа. А по завершению этапа Кубка в Центре проведут заключительную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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