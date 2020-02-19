"Зенит" впервые в истории может не выйти из группы в Лиге Чемпионов, но шанс на спасение есть: рассматриваем все расклады

Казанский "Зенит" в последнее время лихорадит. Что не говори, а уход из клуба Леона, а следом и Андерссона, здорово ударил по команде. В прошлом году казанцы с треском провалились на клубном чемпионате мира, уступили в финалах чемпионата России и Лиги Чемпионов.

В этом году дела у команды идут не лучше. В чемпионате казанцы только третьи, но это не самое страшное. В Лиге Чемпионов "Зенит" стоит на грани серьезного провала. Казанский клуб может впервые в истории не выйти из группы главного клубного турнира Европы.

В Лиге Чемпионов "Зенит" регулярно выступает с 2007 года и ни разу казанский клуб не оступался на групповом этапе. Что же такого фатального произошло? Началось все еще с первого матча. Выездной поединок с бельгийским "Греньярдом" казанцы проводили всего через пару дней после завершения клубного чемпионата мира и длительного перелета из Бразилии. Бельгийцы воспользовались усталостью соперника и выиграли 3:2. Из-за этой неудачи "Греньярд" опережает "Зенит" в турнирной таблице.

В заключительном туре, который состоится сегодня, бельгийцы сразятся с безоговорочным лидером группы - польским "Ястшембски". Шансов на победу у "Греньярда" почти нет. Разве что поляки расслабятся и отправят на игру второй состав.

"Зенит" на родном паркете сразится с турецким "Халкбанком". Здесь также фаворит очевиден. Если "Зенит" выиграет, а "Греньярд" проиграет, то казанцы с 11 очками финишируют на 2 месте в турнирной таблице.

Вот здесь-то и кроется еще одна проблема. Дело в том, что в Лиге Чемпионов всего пять групп и в четвертьфинал выходят победители и три лучших команды, которые займут вторые места в своих квартетах.

Таким образом, "Зениту" необходимо, чтобы проиграл кто-то из вторых команд других групп - итальянский "Трентино", бельгийский "Кнак" или российский "Кузбасс". Польская "Варва", которая идет второй в группе "D" в распределении мест вряд ли поучаствует. Поляки набрали лишь 6 очков. В активе "Трентино", "Кнака" и "Зенита" - по 8 баллов. "Кузбасс" и вовсе набрал 10.

Действующий чемпион России в заключительном туре примет немецкий "Берлин". При всем уважении к немецкому клубу, шансов на успех у них мало. Да и турнирного значения для них игра не имеет, так что можно предположить дежурную победу клуба из Кемерово.

"Трентино" на своей площадке примет чешский "Ихострой", а "Кнак" сразится с аутсайдером своего квартета - сербской "Войводиной". Здесь фавориты очевидны, но "Трентино" уже терял очки в незапланированном матче с "Фенербахче", а "Кнак" обыграл ту же "Войводину" только в пяти сетах. Так что, пусть и теоретически, но надеяться на осечку итальянцев или бельгийцев можно.

Матч "Зенита" с "Халкбанком" начнется в 19:00.