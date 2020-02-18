«Он попросил, она показала»: девушку из Казани избили в московском метро за то, что она оголила грудь

Уроженка Казани 27-летняя Варя Антонова уже несколько лет живет в Мытищах. В ночь с 12 на 13 февраля девушка в компании своих друзей ехала в полупустом вагоне московского метро. В какой-то момент к ней подошел молодой человек, и между ними завязался разговор. Незнакомец попросил Варю показать грудь для фото. Девушка согласилась. Это не понравилось одному из пассажиров и он набросился с кулаками на Антонову. Первой об этом рассказала подруга Вари Карина.

- Мы ехали в полупустом вагоне Московского метрополитена. У нас было 2 шестиместных сидения друг напротив друга, мы были в хорошем настроение, общались и смеялись. К моей подруге подошёл познакомиться молодой человек, он подсел к ней рядом, они стали разговаривать. Он попросил её показать грудь для фото, она показала. Это не понравилось его знакомому, который до этого сидел в другом конце вагона и наблюдал. Это был молодой человек, на вид кавказкой национальности, около 25-ти лет, с бородой и в шапке. Он стал кричать моей подруге оскорбления, требовать её покинуть вагон. Она сказала, что выходить мы не будем, и если ему что-то не нравится, он может сам пересесть, - вспомнила Карина.

НАЧАЛ ВЫКРИКИВАТЬ, А ПОСЛЕ НАПАЛ

Корреспонденты "Комсомольской Правды-Казань" связались с пострадавшей уроженкой столицы Татарстана. Она подтвердила факт нападения. Кроме того, девушка заявила, что не видит ничего плохого в том, что показала грудь первому встречному.

- Мы все являемся нудистами, поэтому оголение груди для нас не является чем-то плохим. Я решила пошутить и распахнула кофту на секунду в сторону моей подруги. Моё действие увидела только подруга. Мы посмеялись над этим, продолжили поездку. К нам подсел молодой человек, высказал желание познакомиться, тепло с нами говорил. Попросил повторить моё "хулиганство" на его камеру. Я оценила обстановку, детей в вагоне не было. Спокойно так же на секунду распахнула кофту, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Варя.

Поведение девушки не понравилось товарищу незнакомца.

- Друг этого молодого человека, начал с другого конца вагона выкрикивать, что мы нарушаем закон, что русские все плохие, высказывал негативное отношение к внешнему виду всей нашей компании и требовал нас покинуть вагон. Я спокойно ответила, что я не заставляю его на меня смотреть и не покину вагон, если его что-то не устраивает, он может отвернуться или сам покинуть вагон. На вопрос парня "ты больная что ли?" я ответила согласием. После чего был нанесён первый удар, - вспоминает девушка.

Нападавшим был черноволосый молодой человек, примерно 25 лет. За Варю заступилась подруга Карина, но и сама получила несколько ударов.

- Наши друзья совместно со знакомым нападавшего пытались оттащить его от нас с подругой, тот вырывался, вновь набрасывался на меня, нанося точные и резкие удары по лицу. Попутно он словесно угрожал нам убийством и изнасилованием, выкрикивал антирусские оскорбления, - вспоминает Варя.

ДРАКУ ОСТАНОВИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Драку остановили полицейские, которые вошли в вагон на следующей станции. Заметив правоохранителей, нападавший, по словам Вари, попытался скрыться и запрыгнул в другой поезд.

- Моя подруга и один сотрудник полиции преследовали его. Позже выяснилось, что они проехали одну станцию, бежали за нападавшим по эскалатору, тот сопротивлялся задержанию, но на станции Трубная подключились другие сотрудники полиции, и его задержали, - пишет девушка.

После все участники драки оказались в отделе полиции, где их начали расспрашивать о произошедшем.

- Нас с подругой отвезли на медицинское освидетельствование, сняли побои с наших слов, с допущением ряда нарушений. У меня рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, повреждён глаз (позже выявлено снижение зрения в правом глазу и сотрясение головного мозга). У подруги синяки на теле. На месте проведения так называемой медэкспертизы мы оказались с нападавшим в непосредственной близости, он продолжил нам угрожать расправой при сотрудниках полиции, - признается Варя.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля в полупустом вагоне поезда.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пострадавшие по факту избиения уже написали заявление в полицию.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На своей соцстранице подруга Вари Карина пишет, что является нудисткой и не видит ничего плохого в публичной демонстрации груди. Чего нельзя сказать об интернет-пользователях.

Последние оставили более тысячи комментарий под постом Карины, где она рассказала о нападении. Большая часть этих сообщений негативная.

Так или иначе, а Варя с Кариной уже написали заявление в полицию по факту избиения.