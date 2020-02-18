"Вы свыклись с позицией жертвы": экс-чиновник из Казани и муж Нюши назвал неудачниками тех, кто покупает дешевую одежду

Экс-чиновник из Казани, а сейчас советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU и муж певицы Нюши Игорь Сивов очень активный пользователь Instagram. Он то и дело пишет посты о самосовершенствовании, общественных проблемах и семье. Некоторые публикации Сивова, правда, подвергаются критике со стороны интернет-пользователей. То он хвастается, что не экономит на себе и летает бизнес-классом, то советует подписчикам покупать лишь дорогую одежду.

Именно последнее вызвало волну негодования накануне.

- «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Почему так говорят? Есть ли в этом смысл и выгода? Представьте в уме сколько стоит пара качественных кроссовок базового цвета (белые или чёрные) и вспомните, что им, по сути, нет сноса, а учитывая их окрас и наш не самый жаркий климат - вы их будете год носить, а по сути - пока не надоест. Фейковые или дешёвые вы «убьёте» через месяц, если повезёт, а то и раньше. Арифметика проста и понятна, но почему-то мы по прежнему не можем себе отказать в сиюминутном желании недорого купить модную «шмотку», - начинает Сивов.

Муж Нюши далее повествует, что базовые вещи гардероба каждого человека должны быть качественными. Тогда их можно будет долгое время комбинировать между собой. Так, например, по признанию Сивова, он сам недавно купил себе две пары дорогих кроссовок и надеется, что они прослужат как минимум год.

- Уверен, что многие начнут писать, что вот у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе, а мы не можем за квартплату платить и покупаем одежду «на что хватает». Отвечаю им сразу: если вы свыклись с Вашей позицией жертвы то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва, я неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь: если нет, то бери себя в руки и работай над собой! (орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.), - закончил свою мысль Сивов, но после удалил этот абзац из поста.

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Именно последнее возмутило интернет-пользователей. Если с тем, что дорогие вещи зачастую более качественные и служат дольше дешевых, еще можно было согласиться, то называть людей жертвами и неудачниками лишь за их невысокий доход явно было лишним. Вероятнее всего Сивов понял это и поэтому отредактировал пост. Но было уже поздно. Полный текст был уже сохранен интернет-пользователями и распространен по Сети.

Напомним, ранее Игорь Сивов рассказал, что переосмыслил свое отношение к путешествиям благодаря жене, которая не привыкла экономить на себе.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Судя по постам Сивова в Instagram, мужчина и, правда, старается брать от жизни лучшее. Так, он систематически делится с подписчиками фотографиями из разных уголков мира, летает на вертолете, занимается серфингом, ездит на спортивной машине и часто бывает за границей.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Фото: instagram.com/igorsivovv/