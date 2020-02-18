«Есть у меня один фетиш – Набережные Челны»: Тимур Батрутдинов рассказал, где любил заниматься сексом

Новым гостем подкаста «БЕЗ ДУШИ» блогера Данилы Поперечного стал один из самых знаменитых юмористов Тимур Батрутдинов. В откровенном шоу он признался, что некогда любил заниматься сексом в необычных местах. Один из таких он в шутку или всерьез назвал Набережные Челны.

- У тебя есть какой-то фетиш? – спросил гостя Поперечный.

- Какое-то время я любил необычные места. Ну, типа Набережные Челны, - пошутил Батрутдинов.

- Прикинь, ты всех моделей туда везешь. Мол, у меня есть один фетиш – Набережные Челны, - поддержал его Поперечный.

- Да-да. У нас здесь ничего не получится, только в Набережных Челнах, - продолжил юморист.

После среди своих фетишей Батрутдинов назвал внезапный секс, интим с близняшками и девушками другой расы.