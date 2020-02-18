Депутат просит врио главы Чувашии Олега Николаева поднять зарплату чиновникам

Депутат из Новочебоксарска Игорь Иголкин считает, что муниципальным чиновникам в Чувашии стоит повысить зарплату. Об этом он в письме и попросил врио главы региона Олега Николаева. По мнению Иголкина, зарплата муниципальных служащих в республике не соответствует современным требованиям.

- Также обращаю Ваше внимание на неадекватность установленных окладов муниципальных служащих. К примеру, оклад заместителя главы администрации Новочебоксарска с населением в 126 500 человек, отвечающего за ЖКХ и всю инфраструктуру, составляет 7018 рублей, - отметил Иголкин в своем письме.

Таким образом, депутат просит принять постановление «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Чувашской Республике».

Вот только о премиях, положенных чиновникам, Иголкин в своем письме почему-то умалчивает. А ведь иногда, помимо голого оклада, в том числе и ежеквартальные премии, могут стать тем еще подспорьем. И это, не говоря уже о различных надбавках, например, за работу с определенной категорией документов.

ДОХОДЫ

В итоге если зайти на сайт Новочебоксарска и скачать справку о доходах местных чиновников, то можно увидеть, что, например, замглавы администрации все того же Новочебоксарска по соцвопросам за 2018 год заработала почти 712 тысяч рублей. К слову, замглавы по экономике и финансам получила чуть меньше – около 623 тысяч рублей. То есть, по простым расчетам, в среднем они зарабатывали по 55,6 тысяч в месяц. Отметим, что средняя зарплата работников организаций в республике за 2018, по данным Чувашстата, была равна 27 036,2 рубля.

Но самое интересное это то, что в документе с сайта администрации отсутствуют сведения о доходах за 2018 год того самого замглавы по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры. Ах, да, все, наверное, из-за того, что в прошлом году Александра Андриянова задержали сотрудники ФСБ.

Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями с хищением бюджетных средств в особо крупных размерах. Последняя новость от силовиков о задержанном чиновнике была о том, что суд отправили его под домашний арест. О дальнейшей судьбе Андриянова, пока ничего неизвестно.

Его должность в администрации Новочебоксарска сейчас занимает Александр Фадеев. И действительно ли ему надо будет повысить оклад, как предлагает депутат Иголкин, возможно, станет известно из следующей справки о доходах за 2019 год. Сдача деклараций еще продолжается.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ

Возвращаясь же к предложению депутата Игоря Иголкина, можно сказать, что он со своей стороны прав в одном моменте. Оклад того же замглавы, если он действительно, около 7 000 рублей, повысить все-таки надо. Дело в том, что по закону он не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2020 году по России установлен в рамках 12 130 рублей.